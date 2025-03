Mês da Mulher: autoconhecimento reforça o empoderamento feminino

Dia Internacional da Mulher é celebrado no dia 8 de março - Foto: Freepik

No dia 8 de março, é celebrado o Dia Internacional da Mulher. De acordo com a terapeuta, palestrante e idealizadora do Espaço Terapêutico Renascer Ana Karine C Motta. A data é mais do que um registro comemorativo. É um convite para uma reflexão diária é primordial a favor do autoconhecimento.

“Quando nos conectamos com quem realmente somos, nos sentimos mais confiantes, seguras e felizes”, destaca a terapeuta.

Com duas décadas de atuação na área de educação, ela decidiu virar a página de uma rotina adoecedora em uma transição de carreira com foco no autocuidado. Com uma extensa gama de formações, a especialista em cuidar do corpo e da mente aponta algumas dicas para quem está em busca da verdadeira essência:

1. Autoanálise

Antes de buscar respostas fora, olhe para si mesma. Conhecer seus valores, sentimentos e pensamentos é o primeiro passo para a autoaceitação. Permita-se reconhecer suas forças e abraçar as vulnerabilidades. Fazer terapia é um caminho necessário no processo de autoconhecimento.

2. Invista no seu talento

Cada mulher tem habilidades únicas. Sempre que puder, explore e fortaleça suas competências. Não importa a área - dança, canto, escrita, culinária, artesanato ou empreendedorismo. "Descubra o que faz seu coração vibrar. E se jogue nisso! Práticas como Yoga e Meditação ajudam a fortalecer sua conexão interior", destaca Ana Karine C Motta.

3. Priorize sua saúde

O bem-estar começa de dentro para fora. Cuide do seu corpo com amor e respeito. Encontre atividades físicas que lhe proporcionem prazer, alimente-se com carinho optando por alimentos saudáveis e nutritivos e priorize o seu bem-estar mental. “Quando estamos saudáveis, nossa energia transborda para tudo e todos ao nosso redor”, anuncia.

4. Estabeleça relações significativas

Cerque-se de pessoas que te apoiam, inspiram e te fazem sentir bem pelo que você é; não pelo que aparenta ter. Relacionamentos saudáveis são aqueles que agregam e fortalecem a autoestima. Faça parte de rede de apoio e empoderamento!

5. Pratique a gratidão

Aprecie quem você é e tudo o que já conquistou. Valorize sua trajetória, raízes e ancestrais. A gratidão é uma ferramenta poderosa para reconhecer sua jornada e fortalecer a confiança.