Militares custam 16 vezes mais à União do que aposentados do INSS, revela TCU

Relatório do Tribunal de Contas da União (TCU) mostrou que os militares representam apenas 11,6% do rombo previdenciário da União, porém, o gasto o anual com aposentados e pensionistas das Forças Armadas é maior do que com civis e servidores públicos.

Em 2023, a previdência da União teve um rombo de R$ 428 bilhões. Os militares representam R$ 49,7 bilhões, ficando atrás dos servidores públicos com R$ 54,8 bilhões (12,8%) e dos aposentados e pensionistas do INSS com R$ 315,7 bilhões (73,7%).



Porém, o gasto por pessoa é muito maior para militares. Segundo dados do TCU, no ano passado, o gasto para militares foi de R$ 158,8 mil por veterano ou pensionista, enquanto o dos servidores públicos é de R$ 69 mil, e o de aposentados do INSS, de apenas R$ 9.400.

As Forças Armadas questionam a metodologia de cálculo do TCU. Apesar de admitirem que os números estão corretos, afirmam que a classificação dos gastos apontados no relatórios são inadequados, pois fazem parte de orçamentos diferentes.