Militares da FAB são presos em operação contra tráfico; saiba quem são

A FAB, em nota, confirmou o conhecimento da situação - Foto: Divulgação/PCAM

Nesta semana, três militares da ativa da Força Aérea Brasileira (FAB) foram presos durante uma operação da Polícia Civil do Amazonas (PCAM), que desmantelou um esquema de tráfico de drogas utilizando aeronaves militares para o transporte do material ilícito.

As prisões aconteceram na última segunda-feira, 03 e de acordo com o Metrópoles, ospresos foram identificados como Alexssander Gamas de Seixas, de 22 anos, Dinei Ferreira Viana, de 25 anos, e Anderson Jovani Aguiar Castrillo, também de 25 anos. O trio é acusado de facilitar o envio de drogas a partir de São Gabriel da Cachoeira, município amazonense situado na tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Venezuela, com destino a Manaus.

De acordo com a delegada Grace Jardim, da PCAM, a maioria das pessoas recrutadas pelo grupo criminoso para transportar as drogas eram mulheres, algumas delas grávidas, que eram inscritas nos voos da FAB para levar o material ilícito.

Os militares fazem parte da FAB desde 2021 e recebiam salário de R$ 2.647,50 como membros da ativa. A defesa dos presos afirmou que ainda não teve acesso aos autos da investigação.

A operação, nomeada Queda do Céu, cumpriu cinco mandados de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão.

A FAB, em nota, confirmou o conhecimento da situação e declarou estar colaborando com as autoridades responsáveis.

“O Comando da Aeronáutica reitera que não compactua com condutas que não estão de acordo com os valores, a dedicação e o trabalho do efetivo em prol do cumprimento de sua missão institucional”, afirmou a Força Aérea.