Milton Nascimento completa 82 anos e recebe homenagem de Maria Gadú

Milton Nascimento completa 82 anos neste sábado, 26 - Foto: Reprodução

Prestes a completar 82 anos, Milton Nascimento recebeu uma declaração de Maria Gadú nas redes sociais. Em tom de exaltação, a cantora elogiou as características do também carinhosamente chamado de ‘Bituca’, como a paixão pelos Beatles.

As atividades que o cantor gosta de fazer também foram citadas. Na foto compartilhada em postagem no Instagram pessoal de Gadú, o artista segura sua filha, Alice.

"Feliz aniversário, meu amor! Que a vida continue sendo generosa com suas alegrias, seu bem-estar, seus shows do Paul [McCartney], sua novelinha, seus filmes, sua vontade de contar histórias novas e velhas, seu crocs azul marinho, suas pernas fininhas, sua alma de Deus. Te amo! E essa foto realmente significa um tudo no meu coração! Divirta-se, Bituquinha”, escreveu Gadú.

A cantora explicou que por mais que o dia do aniversário seja em 26 de outubro, ela quis adiantar a comemoração. "Sei que faltam algumas poucas horas, mas o desejo antecede o teu pedido na velinha que vai soprar hoje! Entre no novo ano com tudo".

Confira declaração: