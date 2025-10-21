Menu
BRASIL

Missionário mirim de 14 anos diz ter comprado mansão de R$ 34 milhões

Gravação anunciando a compra rapidamente viralizou e gerou debates entre os internautas

Por Isabela Cardoso

21/10/2025 - 19:17 h
Miguel Oliveira fazia promessas de cura de câncer
Miguel Oliveira, de 14 anos, voltou a ser o centro das atenções nas redes sociais após afirmar em um vídeo que teria adquirido um imóvel avaliado em R$ 34 milhões. Conhecido como “missionário mirim”, ele já acumula mais de 1,4 milhão de seguidores no Instagram e milhares em outras plataformas como TikTok, Facebook e X (antigo Twitter).

A gravação, onde o jovem aparece anunciando a suposta compra, rapidamente viralizou e gerou debates entre os internautas. Muitos questionaram a veracidade da informação e a exposição do garoto.

“Isso só pode ser brincadeira. Impossível arrecadar essa quantia nessa idade”, escreveu uma usuária. "Irresponsabilidade total. Onde estão os pais desse jovem?", questionou uma segunda. Outros alertaram sobre os riscos da superexposição infantil na internet.

Polêmicas e carreira religiosa precoce

Nascido em Carapicuíba (SP), Miguel ganhou destaque no meio evangélico ao participar de cultos e eventos religiosos da Igreja Assembleia de Deus Avivamento Profético. Segundo ele, ainda na infância foi curado de surdez e mudez, o que teria motivado seu ministério.

Soteropolitano em situação de rua é morto a tiros no Rio de Janeiro
Luiz Fux pede para trocar de Turma no STF
Irmãos Natividade: suspeito de matar percussionistas é preso em SP

O jovem missionário se tornou uma figura popular em transmissões ao vivo e vídeos de pregação. No entanto, parte de seu conteúdo gerou controvérsia, principalmente quando ele afirmou ter o poder de curar doenças. Em um dos vídeos mais comentados, Miguel diz frases como: “Eu rasgo o câncer, eu filtro o teu sangue e eu curo a leucemia”.

As declarações foram amplamente criticadas por fiéis e profissionais de saúde, que consideraram o discurso perigoso e enganoso, especialmente para pessoas em tratamento médico.

x