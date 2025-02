Morte de influenciadora Anna Polly é investigada pela Polícia Civil

O caso continua sob investigação da DHBF - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) a morte de Anna Beatriz Pereira Alves, conhecida como Anna Poly, uma influenciadora e produtora de conteúdo adulto de 28 anos. Ela faleceu após cair da varanda de um hotel em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na quinta-feira passada, 23 de janeiro.

Nesta quinta-feira, 30, três homens que estavam com a vítima no momento do incidente foram novamente ouvidos pela polícia. Pelo menos um deles tinha um vínculo profissional com Anna, e as versões apresentadas durante os depoimentos iniciais divergiam. Isso levou os agentes a reavaliar as circunstâncias do caso, que inicialmente foi registrado como um acidente.

A Polícia Civil ainda apura se houve ação criminosa envolvida ou se a morte foi realmente acidental. Além dos depoimentos dos homens, funcionários do hotel já prestaram esclarecimentos, e a polícia segue analisando as imagens de câmeras de segurança do local.

O caso continua sob investigação da DHBF, que busca esclarecer todos os detalhes da morte de Anna Poly.