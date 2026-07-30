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Motorista cancela corrida após comentários racistas de passageiros

Homens fizeram comentários racistas contra o grupo Racionais MC's

Gustavo Nascimento
Por
Rafael dos Santos, conhecido como Pirata Driver, compartilhou o caso em suas redes sociais
Rafael dos Santos, conhecido como Pirata Driver, compartilhou o caso em suas redes sociais - Foto: Reprodução | Redes sociais

Um caso de racismo envolvendo o grupo de rap Racionais MC’s viralizou nas redes sociais nesta semana. Isso porque um motorista de aplicativo encerrou uma corrida e fez dois passageiros descerem do carro após comentários racistas feitos por eles sobre uma música do grupo, que estava tocando no carro durante a viagem.

O caso, que aconteceu na cidade de Taubaté, no interior de São Paulo, foi denunciado nas redes sociais do condutor na última sexta-feira, 24.

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No vídeo publicado por Rafael dos Santos, conhecido em suas redes sociais como Pirata Driver, é possível ouvir os comentários de um dos homens, que afirma que a música dos Racionais é “música de preto”. Logo depois, Rafael para o carro e pede para que a dupla desça.

“Pode descer do meu carro, por favor. O senhor está com desrespeito, tá maluco? Falou que é música de preto”, disse ele.

O motorista relatou ainda que a dupla estava consumindo bebida alcoólica antes da corrida.

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Depois do ocorrido, ele desabafou em suas redes em relação ao episódio: “A música [do Racionais] é uma música que justamente quer bater de frente com o racismo. Aí o cara vai e me solta que é ‘música de preto'”.

Apesar do episódio, Rafael afirmou não ter registrado um boletim de ocorrência na polícia. Os passageiros não foram identificados.

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Tags

musica Racionais MC's racismo

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