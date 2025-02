Motorista de aplicativo é preso por transportar fuzis para o CV

Motorista utilizava o seu carro para transportar armamentos de grosso calibre - Foto: Reprodução

A Polícia Federal prendeu Leandro Rodrigues da Silva, de 38 anos, identificado como motorista de aplicativo e envolvido com o tráfico de armas para o Comando Vermelho (CV). Ele foi capturado na madrugada de quinta-feira, 30, enquanto dirigia um veículo carregado com 11 fuzis de calibres 5,56 e 7,62, que seriam entregues ao Complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, reduto da facção criminosa. O motorista utilizava o seu carro para transportar armamentos de grosso calibre, recebendo aproximadamente R$ 1,5 mil por cada carga.

A prisão de Leandro ocorreu 12 dias após sua libertação em uma audiência de custódia, onde havia sido detido por tráfico de drogas em Campos dos Goitacazes, no norte Fluminense. Durante essa abordagem, no dia 15 de janeiro, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 31,5 kg de maconha, 1.439 frascos de “cheirinho de loló”, dois galões de líquido da mesma substância, pacotes com pinos vazios e R$ 1.874 em espécie no veículo de Leandro, um Ford Fiesta.

De acordo com a versão inicial do motorista, ele havia pego a droga em Casimiro de Abreu, mas, em depoimento posterior, mudou a versão, afirmando que o carro fora abastecido na Linha Vermelha e estava a caminho de Macaé. O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) destacou que, em nenhum momento, Leandro mencionou estar realizando corridas por aplicativo ou fez referência a termos como “entregador” ou “destinatário”.

Leandro, que tem o ensino médio completo e mora na zona oeste do Rio, não apenas atuava como motorista de aplicativo, mas também estava sendo utilizado pela facção para transportar armas e drogas, consolidando sua posição como um “transportador” para o CV. A prisão de Leandro revela uma nova forma de operação de facções criminosas, que se utilizam de motoristas para movimentar armas e entorpecentes nas ruas do Rio de Janeiro.