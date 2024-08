Motorista de Porsche preso atacava ex-sócios: "Pobres e negros"

Carro após batida em motociclista - Foto: Reprodução | TV Globo

O empresário Igor Sauceda, preso por perseguir e atropelar um motociclista de 21 anos, costumava ofender ex-sócios com palavras racistas. A afirmação foi dada pelas vítimas em entrevista ao Fantástico, da TV Globo.

Beatriz Silva dos Santos revelou que os ataques começaram após o rompimento da sociedade em um bar no Itaim Bibi, em São Paulo. O empresário passou a ter comportamento agressivo, xingando e ameaçando os ex-sócios de morte.

A família de Beatriz já foi sócia da família de Igor, mas virou concorrente ao abrir um bar na mesma rua do ex-parceiro.

"Ele ficava debochando da nossa cara. Pobres, negros, não vão conquistar nada aqui nesse meio. Porque vocês estão em um bairro de rico e pessoas brancas." Segundo Beatriz, Igor apontava que a família dela não conseguiria retorno financeiro abrindo um bar próximo ao da família dele, no Itaim Bibi, após deixar a parceria.

Em 2021, Igor teria desferido um soco no rosto do irmão de Beatriz após um "desentendimento".

Igor foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio doloso triplamente qualificado nesta semana. Se a Justiça aceitar a denúncia, o empresário vira réu pelo crime. Até a noite deste domingo (4), o judiciário não havia analisado o pedido do MP.

Igor Sauceda | Foto: Reprodução

Igor tem mais de 400 pontos na CNH, diz TV

Empresário acumula 487 pontos na Carteira Nacional de Trânsito. Além disso, ele tem mais de 100 multas, sendo 21 delas no mesmo local por ultrapassar a velocidade em um túnel localizado entre a casa dele e o bar em que ele é sócio.

"Como uma pessoa com 400 pontos não tem a carteira suspensa, o carro?", diz família da vítima. "Porque eu tenho dinheiro eu posso fazer tudo o que eu quero? (...) Será que nossa vida vale um retrovisor? Não tem preço. Não tem dinheiro no mundo que pague uma vida", acrescentou Alex Lúcio Figueiredo, pai de Pedro Kaique.

Relembre o caso

O acidente envolvendo um carro modelo Porsche e uma moto, que aconteceu na madrugada do dia 29, na Avenida Interlagos, na Zona Sul de São Paulo, resultou na morte do piloto da moto. Câmeras de segurança flagraram o momento da colisão.

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirmou que, após colher depoimentos e analisar imagens de câmeras de segurança, o motorista, Igor Ferreira Sauceda, de 27 anos, foi autuado por homicídio doloso com dolo eventual por motivo fútil ou torpe. Ele foi preso em flagrante e vai passar por audiência de custódia na terça-feira, 30.

Ao prestar depoimento, o motorista do Porsche afirmou que o motociclista mudou de faixa de forma abruta e cruzou na frente do veículo, após quebrar o retrovisor do carro. De acordo com testemunhas, o condutor do veículo teria discutido com o motociclista por conta de um retrovisor atingido antes do acidente.

Após a briga, ele teria perseguido e atropelado o motociclista Pedro Kaique Ventura Figueiredo, de 21 anos.