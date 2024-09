Motorista de van atingida por avião faz desabafo: "Pensei que ia ser decapitado"

Piloto do aviãoe uma jovem de 27 anos ficaram feridos - Foto: Gil Oliveira/TV Clube

Um avião de pequeno porte caiu e duas pessoas acabaram ficaram gravemente feridas, na manhã deste domingo,8, na BR-316, na região do bairro Lourival Parente, Zona Sul de Teresina. A aeronave bateu em uma van com passageiros e uma moto que transitavam pela rodovia.



Segundo informações do G1, o piloto do avião, o médico Jacinto Barbosa Lay, e uma jovem de 27 anos chamada Keiliane Pereira dos Santos, que estava na moto e teria sido atingida por parte da aeronave, ficaram feridos.

Na van, que também foi atingida por parte do avião, estavam o motorista, o empresário José Ribamar Furtado do Nascimento, a esposa e dois netos dele, crianças de seis e três anos. Alguns tiveram apenas ferimentos leves.



| Foto: Divulgação/PRF

José, que dirigia a van, declarou que achava que seria decapitado no incidente."Por um instante pensei que seria uma acrobacia, nunca imaginei que seria um acidente mesmo. [Depois] pensei que ia ser decapitado. Chegou aquele momento crucial que não tinha mais o que fazer, era só esperar e foi isso que aconteceu", contou.

José Ribamar relatou que tentou se esquivar da aeronave quando a viu se aproximando. "Ainda consegui desviar para a direita, mas foi inevitável o choque. Foi rápido a ponto da asa pegar no teto da van", afirmou.Além dele e da família dele, a jovem Keiliane Pereira dos Santos, de 27 anos, que estavam seguindo pela mesma via, mas em uma moto, também foi atingida. Diferente do empresário e seus familiares, que tiveram apenas ferimentos leves, ela ficou gravemente ferida.

O piloto do avião, o médico Jacinto Lay, também sofreu ferimentos graves. Em nota, a Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Teresina informou que ambos foram socorridos pelo Samu e encaminhados ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT).

Já a jovem que estava na moto também apresenta quadro de traumatismo cranioencefálico. Seu estado de saúde é grave, mas estável. Ela está na UTI da unidade de saúde.

Segundo testemunhas, o piloto estava tentando fazer um pouso forçado na BR-316, mas acabou colidindo com a van e a moto, momento em que perdeu o controle do avião, rodou na pista a acabou colidindo contra uma estação de ônibus.