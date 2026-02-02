Motorista tenta fechar capô em viaduto e acaba arremessado

O episódio foi registrado por câmeras de segurança - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um grave acidente de trânsito chocou os moradores de Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul, no último sábado, 31. Um homem de 64 anos morreu após ser arremessado de um viaduto no entroncamento da Avenida Evandro Behr com a BR-158, na saída para Itaara.

O episódio, registrado por câmeras de segurança e amplamente divulgado nas redes sociais, revela uma sequência de eventos fatais. Segundo as informações colhidas no local, o motorista seguia no sentido Centro–Bairro quando o capô do seu veículo se abriu inesperadamente.

Ao parar o carro sobre o viaduto para fechar o compartimento do motor, o condutor acionou o pisca-alerta, mas não posicionou o triângulo de sinalização. Em menos de um minuto após a parada, uma caminhonete que vinha logo atrás não conseguiu desviar e atingiu violentamente a traseira do automóvel parado.

O impacto fatal

Com a força da batida, o homem, que estava do lado de fora do carro, foi projetado contra a mureta de proteção. Após bater a cabeça, ele foi arremessado para a parte inferior da rodovia. Infelizmente, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local antes mesmo de receber socorro especializado.

A companheira do motorista também estava no veículo. Ela sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento médico imediato. O corpo da vítima foi sepultado no último domingo, 1º, sob forte comoção de familiares e amigos.

A perícia técnica foi acionada para investigar as circunstâncias exatas e as causas da colisão.