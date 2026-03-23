Motoristas com categoria B na CNH vão poder dirigir veículos mais pesados

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Mudança consta em um projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados - Foto: Contran

O projeto de lei que muda o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e autoriza motoristas com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B a dirigirem veículos elétricos de até 4.250 kg foi aprovado pela Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados.

Importante pontuar que, atualmente, motoristas dessa categoria só podem dirigir veículos de até 3.500 kg.

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A medida se aplica a veículos com propulsão elétrica ou híbrida e tração predominantemente elétrica. Outros critérios poderão ser definidos em regulamento pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

De autoria do deputado Pedro Aihara (PRD-MG), o texto foi aprovado com emendas do relator, deputado Hugo Leal (PSD-RJ). Ele agora deve ser analisado, em caráter conclusivo, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

O projeto precisa ser aprovado pelos deputados e pelos senadores para virar lei.

Inclusão de baterias

Segundo Aihara, em razão da inclusão de baterias para o seu funcionamento, veículos elétricos possuem peso bruto total mais elevado que aqueles com motor à combustão convencional, o que justifica a adequação proposta no CTB.

As emendas do relator, além de alterarem a redação do projeto, incluíram no texto os veículos híbridos com tração predominantemente elétrica.

“A própria justificação do projeto menciona que veículos elétricos e híbridos superarão os movidos à combustão até 2030, demonstrando que ambas as tecnologias merecem tratamento isonômico”, disse Leal.

Ainda de acordo com o parlamentar, a proposta é “oportuna e meritória” e ainda “estimula a transição energética no setor de transportes, favorecendo a ampliação da frota de veículos de baixa emissão”.

Categorias da CNH

As categorias da CNH variam, de A a E, conforme o tipo do veículo, seu peso e a quantidade de passageiros.

Segundo as regras atuais do CTB, os tipos seguem os seguintes critérios: