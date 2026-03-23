Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUDANÇA IMPORTANTE

Motoristas com categoria B na CNH vão poder dirigir veículos mais pesados

Mudança consta em um projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

23/03/2026 - 7:03 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Mudança consta em um projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados
Mudança consta em um projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados -

O projeto de lei que muda o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e autoriza motoristas com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B a dirigirem veículos elétricos de até 4.250 kg foi aprovado pela Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados.

Importante pontuar que, atualmente, motoristas dessa categoria só podem dirigir veículos de até 3.500 kg.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A medida se aplica a veículos com propulsão elétrica ou híbrida e tração predominantemente elétrica. Outros critérios poderão ser definidos em regulamento pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

De autoria do deputado Pedro Aihara (PRD-MG), o texto foi aprovado com emendas do relator, deputado Hugo Leal (PSD-RJ). Ele agora deve ser analisado, em caráter conclusivo, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

O projeto precisa ser aprovado pelos deputados e pelos senadores para virar lei.

Leia Também:

Taxas para tirar CNH podem cair mais de 50% com novo projeto
CNH para carro automático? Projeto de lei propõe mudança nas categorias
De 18 para 16 anos: idade mínima para CNH no Brasil pode ser reduzida

Inclusão de baterias

Segundo Aihara, em razão da inclusão de baterias para o seu funcionamento, veículos elétricos possuem peso bruto total mais elevado que aqueles com motor à combustão convencional, o que justifica a adequação proposta no CTB.

As emendas do relator, além de alterarem a redação do projeto, incluíram no texto os veículos híbridos com tração predominantemente elétrica.

“A própria justificação do projeto menciona que veículos elétricos e híbridos superarão os movidos à combustão até 2030, demonstrando que ambas as tecnologias merecem tratamento isonômico”, disse Leal.

Ainda de acordo com o parlamentar, a proposta é “oportuna e meritória” e ainda “estimula a transição energética no setor de transportes, favorecendo a ampliação da frota de veículos de baixa emissão”.

Categorias da CNH

As categorias da CNH variam, de A a E, conforme o tipo do veículo, seu peso e a quantidade de passageiros.

Segundo as regras atuais do CTB, os tipos seguem os seguintes critérios:

  • Categoria A: condutor de veículo motorizado de duas ou três rodas, com ou sem carro lateral
  • Categoria B: condutor de veículo motorizado, não abrangido pela categoria A, cujo peso bruto total não exceda a três mil e quinhentos quilogramas e cuja lotação não exceda a oito lugares, excluído o do motorista
  • Categoria C: condutor de veículo abrangido pela categoria B e de veículo motorizado utilizado em transporte de carga cujo peso bruto total exceda a 3.500 kg (três mil e quinhentos quilogramas); (Redação dada pela Lei nº 14.440, de 2022)
  • Categoria D: condutor de veículo abrangido pelas categorias B e C e de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros cuja lotação exceda a 8 (oito) lugares, excluído o do motorista
  • Categoria E: condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, reboque, semirreboque, trailer ou articulada tenha 6.000 kg (seis mil quilogramas) ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação exceda a 8 (oito) lugares

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cnh Trânsito

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Mudança consta em um projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados
Play

Tragédia: queda de monomotor deixa um morto; veja vídeo

Mudança consta em um projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados
Play

Novas imagens mostram momento do desabamento da ponte JK; veja vídeo

Mudança consta em um projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados
Play

Fim da escala 6x1: Leo Prates defende jornada de 40 horas e limite de 5 dias de trabalho

Mudança consta em um projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados
Play

Ex-combatente baiano denuncia torturas contra brasileiros na Ucrânia

x