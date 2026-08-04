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BRASIL

Motoristas no Brasil começam a ser multados por Inteligência Artificial

Rodovias de grandes cidades brasileiras já ultilizam sistema

Agatha Victoria Reis
Por
Rodovias brasileiras
Rodovias brasileiras - Foto: Olga Leiria / Ag. TARDE

Rodovias de grandes cidades brasileiras estão utilizando a inteligência artificial para monitorar o trânsito e aplicar multas automaticamente aos motoristas.

Os novos equipamentos de fiscalização são capazes de identificar infrações, como o uso do celular ao volante e a falta do cinto de segurança.

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No Brasil, as câmeras inteligentes já operam nos estados de São Paulo, entre os trechos Sul e Leste da rodovia Rodoanel Mário Covas e no Espírito Santo, na BR-101.

Inteligência artificial na Bahia

Embora já seja utilizada por órgãos de trânsito, a adoção da inteligência artificial ainda não é obrigatória no Brasil.

Recentemente, o Projeto de Lei nº 544/2026, que prevê a disponibilização de imagens para comprovar multas aplicadas por câmeras, foi aprovado pela Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados. No entanto, a proposta ainda precisa ser aprovada pelo plenário da Câmara e pelo Senado Federal.

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Na Bahia, a tecnologia ainda não está em vigor. Entretanto, a inteligência artificial já foi utilizada em fases de teste em Salvador.

Um exemplo é o radar instalado na Avenida Afrânio Peixoto, voltado à identificação de motociclistas sem capacete. O equipamento foi adquirido pela Transalvador, mas não realiza a emissão automatizada de autuações.

Como funcionam as câmeras inteligentes?

Diferente da IA que escreve textos, as câmeras inteligentes sobem cenas suspeitas entre os veículos, enviando as imagens para que autoridades de trânsito validem a infração.

O sistema é treinado para reconhecer padrões específicos, como o formato de um celular ou a ausência do cinto de segurança no peito.

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Tags

brasil Inteligência Artificial motoristas

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