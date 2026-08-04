Ex-Seleção Brasileira se declara assexuado em candidatura a deputado

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O ex-jogador da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2010, Luis Fabiano (MDB), virou assunto nas redes sociais após um detalhe no seu cadastro de candidatura à Câmara dos Deputados chamar a atenção do público.

O formulário do sistema eleitoral registrou incorretamente a sua orientação sexual como “assexual” para as eleições de outubro.

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Registro da candidatura de Luis Fabiano na plataforma DivulgaCand - Foto: Reprodução/TSE

Após a repercussão, o MDB esclareceu que o preenchimento se tratou de uma falha operacional no momento da inserção dos dados e confirmou que a retificação da informação já está sendo providenciada junto à Justiça Eleitoral.

"Não sou político de carreira, sou um realizador. Quero usar a minha história para abrir portas de verdade", afirmou Luis Fabiano ao justificar sua entrada na vida pública nas redes sociais.

Quando o atacante se filiou ao MDB?

O ex-centroavante oficializou a filiação ao partido em março e lançou sua pré-candidatura em maio. Em seu discurso de apresentação aos eleitores paulistas, ele destacou como motivação o desejo de contribuir diretamente com projetos voltados à juventude e às cidades.

"Resolvi concorrer ao cargo por São Paulo porque não aceito ver o futuro dos nossos jovens e o potencial das nossas cidades sendo desperdiçados", reforçou o pré-candidato.

Com carreira vitoriosa no futebol — acumulando títulos importantes como a Copa Sul-Americana pelo São Paulo, a Liga Europa pelo Sevilla e passagens pela Seleção Brasileira —, o ex-atleta também cumpriu as exigências de transparência de bens para o pleito.

Ele tem um patrimônio declarado de R$ 20 milhões, composto por 27 imóveis, além de investimentos, empréstimos e participações empresariais, conforme dados enviados à Justiça Eleitoral.