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EQUÍVOCO?

Ex-Seleção Brasileira se declara assexuado em candidatura a deputado

Partido, no entanto, informou que houve falha no registro no sistema eleitoral

Yuri Abreu
Por
Atacante Luis Fabiano em ação pelo Brasil na Copa do Mundo de 2010
Atacante Luis Fabiano em ação pelo Brasil na Copa do Mundo de 2010 - Foto: AFP
Eleições 2026

O ex-jogador da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2010, Luis Fabiano (MDB), virou assunto nas redes sociais após um detalhe no seu cadastro de candidatura à Câmara dos Deputados chamar a atenção do público.

O formulário do sistema eleitoral registrou incorretamente a sua orientação sexual como “assexual” para as eleições de outubro.

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Registro da candidatura de Luis Fabiano na plataforma DivulgaCand
Registro da candidatura de Luis Fabiano na plataforma DivulgaCand - Foto: Reprodução/TSE

Após a repercussão, o MDB esclareceu que o preenchimento se tratou de uma falha operacional no momento da inserção dos dados e confirmou que a retificação da informação já está sendo providenciada junto à Justiça Eleitoral.

"Não sou político de carreira, sou um realizador. Quero usar a minha história para abrir portas de verdade", afirmou Luis Fabiano ao justificar sua entrada na vida pública nas redes sociais.

Quando o atacante se filiou ao MDB?

O ex-centroavante oficializou a filiação ao partido em março e lançou sua pré-candidatura em maio. Em seu discurso de apresentação aos eleitores paulistas, ele destacou como motivação o desejo de contribuir diretamente com projetos voltados à juventude e às cidades.

"Resolvi concorrer ao cargo por São Paulo porque não aceito ver o futuro dos nossos jovens e o potencial das nossas cidades sendo desperdiçados", reforçou o pré-candidato.

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Com carreira vitoriosa no futebol — acumulando títulos importantes como a Copa Sul-Americana pelo São Paulo, a Liga Europa pelo Sevilla e passagens pela Seleção Brasileira —, o ex-atleta também cumpriu as exigências de transparência de bens para o pleito.

Ele tem um patrimônio declarado de R$ 20 milhões, composto por 27 imóveis, além de investimentos, empréstimos e participações empresariais, conforme dados enviados à Justiça Eleitoral.

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eleições 2026 luis fabiano mdb

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