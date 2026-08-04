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ELEIÇÕES 2026

TSE manda governo Lula remover posts com promoção pessoal

Justiça manda tirar conteúdos que ligam ações públicas à imagem do presidente

Ane Catarine
Por
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - Foto: Ricardo Stuckert/PR
Eleições 2026

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou que o governo federal retire dos canais oficiais publicações que, segundo a Corte, promovam pessoalmente o presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em meio ao período de restrições da legislação eleitoral.

A decisão, assinada pelo presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, estabelece que devem ser removidos conteúdos que ultrapassem o caráter informativo e deem destaque à atuação pessoal de Lula em programas, obras, serviços, entregas e pronunciamentos oficiais.

A determinação está sob sigilo, mas foi publicada no dia 1º de agosto. Além da retirada das publicações, o ministro ordenou que o governo evite novos conteúdos com esse formato até o fim das eleições de outubro.

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Entenda a regra eleitoral

Nos três meses que antecedem o pleito, a legislação eleitoral proíbe a publicidade institucional dos órgãos públicos, com exceções previstas em lei. A medida busca impedir que a estrutura do governo seja utilizada para beneficiar candidatos à reeleição.

Durante esse período, também ficam limitados pronunciamentos em cadeia de rádio e televisão e a divulgação de ações governamentais que possam associar a imagem do gestor público à campanha eleitoral.

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TSE determina remoção de conteúdos nas redes sociais

Além do governo federal, a decisão do TSE também alcança as plataformas digitais.

Facebook e X (antigo Twitter) foram obrigados a tornar indisponíveis publicações que ultrapassem o caráter informativo dos canais oficiais e passem a promover pessoalmente o presidente Lula.

A determinação vale mesmo que os perfis oficiais responsáveis pelos conteúdos não cumpram a ordem de retirada.

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eleições 2026 governo federal Lula TSE

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