Muay Thai e Jiu-jitsu: Brasil é o país que mais busca esportes de combate

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Os esportes de combate passaram a atrair cada vez mais interessados em condicionamento físico, disciplina, defesa pessoal e bem-estar, ampliando a presença na rotina de milhões de pessoas nas Américas.



A Maximum Boxing, empresa de equipamentos de esporte de combate, fez um levantamento na internet e constatou que as modalidades de luta como Muay Thai e Jiu-jitsu estão no topo de interesse da população brasileira, levando o país ao destaque no continente americano.

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Segundo informações da Organização Mundial da Saúde (OMS), o crescimento do interesse por práticas esportivas está associado à saúde e à qualidade de vida. Nesse cenário, o ambiente digital se tornou um importante indicador das modalidades que despertam maior atenção do público.

A empresa fez a pesquisa com base em buscas no Google pelos termos 'muay thai' e 'jiu-jitsu', proporcional a 100 mil habitantes e adaptados ao idioma de cada país,

Durante o período entre maio/2025 e abril/2026 o estudo revelou quais são os países do continente americano que mais realizam pesquisas pelos esportes de combate. Os dados mostram que o Brasil ocupa a primeira posição tanto nas buscas por Muay Thai quanto por Jiu-jitsu, colocando o país à frente de mercados expressivos como Estados Unidos e Canadá.

Os dados tratam-se apenas de buscas online e não refletem, necessariamente, quaisquer comportamentos adjacentes.

Por que o Brasil se destacou?

O desempenho brasileiro pode ser explicado por fatores culturais. No caso do Jiu-jitsu, o país teve papel fundamental na popularização internacional da modalidade ao longo do século XX.

Já o Muay Thai encontrou forte receptividade no mercado nacional, tornando-se uma das atividades mais oferecidas por academias e centros de treinamento esportivo.

Além disso, a ampla exposição dessas modalidades em competições, eventos esportivos, conteúdos digitais e redes sociais contribui para manter o interesse do público em níveis elevados.

O resultado observado nas buscas sugere que a prática das lutas ultrapassa o universo competitivo e alcança pessoas interessadas em qualidade de vida, condicionamento físico e desenvolvimento pessoal.

Outros países em destaque

A presença de países como Uruguai e Chile entre as posições mais altas dos rankings chama atenção para um movimento regional de expansão do interesse pelas artes marciais.

Embora possuam populações menores, essas nações aparecem à frente de mercados maiores em termos proporcionais, indicando que a procura pelas modalidades está se espalhando por diferentes partes da América do Sul.

Esse cenário pode estar relacionado à crescente valorização de atividades físicas que combinam exercício cardiovascular, fortalecimento muscular e desenvolvimento técnico.

Os esportes de combate envolvem não apenas aspectos físicos, mas também disciplina, respeito às regras e desenvolvimento de habilidades motoras. Essas características ajudam a explicar por que as artes marciais têm atraído públicos de diferentes faixas etárias.

Importância da internet

O resultado também demonstra como a internet se tornou uma ferramenta importante na aproximação de novos praticantes. Vídeos, conteúdos educativos, transmissões de competições e depoimentos de atletas ajudam a reduzir barreiras de entrada e ampliam o acesso às informações sobre treinamentos, regras e benefícios das práticas.

Além disso, a popularização digital também favorece a circulação de conhecimento sobre diferentes estilos de treinamento e aumenta a visibilidade de competições realizadas em diversos países.

Assim, a liderança do Brasil nas buscas por Muay Thai e Jiu-jitsu reforça a importância histórica dessas modalidades e a presença de outros países sul-americanos entre os mais interessados mostra que há uma tendência regional ligada à valorização da atividade física, da saúde e do bem-estar.