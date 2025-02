Mulher bêbada e sem habilitação derruba cerca da casa de Alckmin

Autuada por embriaguez ao volante e falta de habilitação, a mulher teve a fiança fixada em R$ 15 mil - Foto: Divulgação/PMDF

Na madrugada deste sábado, 08, uma mulher de 23 anos foi presa em flagrante após perder o controle de seu veículo e derrubar parte da cerca de proteção do Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. A colisão foi tão violenta que o eixo dianteiro do Nivus se partiu. Militares do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), que estavam de prontidão no local, cercaram o carro, onde a motorista ainda estava.

Embriagada e sem carteira de habilitação, a mulher reagiu à abordagem com arrogância e ironia. Segundo os policiais, ela estava visivelmente alterada, com forte odor etílico e olhos vermelhos, e tentou pedir um motorista de aplicativo para deixá-la no local. Contudo, a PM chegou rapidamente, impediu a fuga e conduziu a mulher algemada até a delegacia. No caminho, ela continuou a se debater, xingando os agentes, o que exigiu que fosse mantida algemada até se acalmar.

Autuada por embriaguez ao volante e falta de habilitação, a mulher teve a fiança fixada em R$ 15 mil. Sem o valor na hora, ela permaneceu presa até que um emissário de um assessor parlamentar de um deputado federal chegasse à delegacia com o dinheiro em um envelope pardo e pagasse a fiança.

A mulher se recusou a fazer o exame do bafômetro, mas a embriaguez foi comprovada através de auto de infração elaborado pela PMDF. O veículo foi removido para o pátio do Departamento de Trânsito (Detran-DF), enquanto peritos do Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Civil realizaram a perícia no local do acidente.