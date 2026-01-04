Mulher denuncia IA por gerar foto sua sem roupa

A denúncia foi registrada no Rio de Janeiro - Foto: Ilustratativa | Freepik

Julie Yukari viveu uma situação inusitada com uma Inteligência Artificial. A jovem abriu um boletim de ocorrência contra O Grok, IA criada para a rede social X, após ter sua foto usada de forma indevida, colocando-a sem roupa e em posições sexuais sugestivas.

Em seu relato, a mulher afirmou que publicou uma foto na rede social ao lado de seu gato e recebeu diversos comentários de pessoas usando a IA para alterar o registro. “Acordei hoje e já tinha 1k curtidas. Algo que não esperava”, disparou.

“Mas não imaginava mesmo era que homens usassem essa foto pra me colocar em poses e roupas sexuais como se eu fosse um brinquedo pornográfico à disposição deles. Algo de uma perversidade que não sei se eles entendem”, completou ela, que registrou o caso na 10ª DP (Botafogo), na zona sul do Rio de Janeiro.

Yukari também confessou que entende que a Inteligência Artificial só obedece comandos dos usuários, mas reforçou que é preciso ter cautela com o que é gerado através dela.

“Não estou criminalizando a IA, mas, se alguém comete um crime usando a IA, esse alguém precisa ser identificado e punido. E gostaria que a tecnologia pudesse ser uma aliada de vítimas contra seus agressores. Seria possível? Detectar crimes e criminosos?”, finalizou.