Mulher é condenada a 85 anos de prisão por matar a família

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Justiça de São Paulo condenou, na última terça, 27, Anaflávia Martins Gonçalves a 85 anos, 5 meses e 23 dias de prisão. Ela foi condenada por ter cometido o roubo, assassinato e incêndio que resultaram na morte de seus pais e de seu irmão de 15 anos, ocorrido na região do ABC em janeiro de 2020.



O Conselho de Sentença do Fórum de Santo André a declarou culpada pelos crimes de homicídio triplamente qualificado (em três ocorrências), roubo majorado, destruição de cadáver (em três ocorrências) e associação criminosa.

Este julgamento foi o segundo para Anaflávia. Em 2023, ela e mais quatro pessoas foram condenadas pelo Tribunal do Júri de Santo André, mas o julgamento foi anulado pela 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Durante a dosimetria da pena, o juiz enfatizou as circunstâncias agravantes do homicídio qualificado e destacou a evidente premeditação dos crimes. O magistrado observou que Anaflávia Martins Gonçalves tinha acesso à residência das vítimas, seus pais, através de um dispositivo que permitia sua entrada no condomínio onde moravam.

Além de Anaflávia, sua então namorada, Carina Ramos de Abreu, foi condenada a 74 anos, 7 meses e 10 dias de prisão em regime fechado por sua participação no crime. Também foram detidos os irmãos Juliano Oliveira Ramos Júnior e Jonathan Fagundes Ramos, primos de Carina, além de Guilherme Ramos da Silva, vizinho dos irmãos Ramos.