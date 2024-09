Bolsonaro estuda recuar e não participar de ato contra Moraes

Bolsonaro não confirma ida a ato - Foto: Reprodução | Youtube

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estaria estudando a possibilidade de faltar ao ato programado para acontecer na Avenida Paulista, em São Paulo, no dia 7 de setembro, que tem como objetivo pedir o impeachment de Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal (STF).

A informação é de Bela Megale, em sua coluna no jornal O Globo. De acordo com a publicação, Bolsonaro teria confidenciado a aliados a chance de recuar e não comparecer no evento, que tem como um dos organizadores o pastor Silas Malafaia. Isso porque o tom que será usado na manifestação é visto com atenção pelo clã.

Os filhos do ex-presidente também têm dito, ainda segundo a publicação, que a presença de Bolsonaro é incerta. Bolsonaro também estaria sendo aconselhado por aliados que fazem a ponte com a Corte a não participar do evento.

A manifestação foi organizada após a Folha de S. Paulo divulgar mensagens de assessores de Moraes com membros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), indicando um possível uso da Justiça Eleitoral como braço para investigar bolsonaristas.