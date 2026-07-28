Mulher é indenizada após achar lagartixa em iogurte de marca famosa

Siga o A TARDE no Google

Uma mulher foi indenizada em R$ 8 mil por danos morais, após encontrar uma lagartixa dentro de um pote de iogurte da fabricante Itambe Alimentos S.A. A decisão foi aprovada pela 14ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).

O caso aconteceu em 2013, em Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, mas só ganhou resolução em 2026. Na época, a mulher alegou ter notado a presença do réptil, de aproximadamente 8 cm, em um dos alimentos comprados para a filha.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ela chegou a registrar um boletim de ocorrência, onde anexou provas como a fotografia do iogurte e o cupom fiscal da compra. Ela também procurou a central de atendimento da empresa, mas não obteve uma resolução.

O material foi analisado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil de Minas, que confirmou a presença da lagartixa através de um relatório, favorecendo o relato e acusação da vítima.

Após a decisão, a Itambé recorreu com uma nova ação, alegando que a presença do corpo estranho no produto não seria possível, devido ao processo de fabricação em sistema fechado e controlado. No entanto, a condenação foi mantida, devido a apresentação de provas consistentes por parte da vítima.