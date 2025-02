Mulher é presa por arrancar pedaço da orelha de homem a mordidas

O crime ocorreu em dezembro de 2024 - Foto: Vinícius Schmidt/Metrópoles

Uma mulher que estava foragida foi presa neste sábado, 8, por arrancar parte da orelha de um homem a mordidas, na cidade de Cavalcante, em Goiás. O crime, investigado pela Polícia Civil, ocorreu em dezembro de 2024. A vítima teve 70% da orelha arrancada.

Na época em que o crime aconteceu, a agressora também atacou a vítima com golpes de facão, e o homem sofreu graves lesões nos braços e na cabeça.

De acordo com as investigações, a motivação do crime seria porque a vítima estaria em um relacionamento com o antigo companheiro da agressora.

| Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A vítima conseguiu escapar da agressora, mas, ao fugir, foi ameaçado pela investigada, segundo policiais civis da Delegacia de Cavalcante (GO). “Ela disse terminaria o serviço”, relatou uma fonte ouvida pela coluna Na Mira, do Metrópoles.

A mulher foi presa preventivamente e levada para o Presídio Feminino de Formosa (GO), onde ficou à disposição do Poder Judiciário.