Mulher flagra traição em jogo e vai embora com amante do companheiro

Uma mulher surpreendeu o companheiro ao flagrá-lo com a amante durante o jogo entre Sport e Ceará, válido pela Série A do Campeonato Brasileiro, na noite de quarta-feira, 15, na Ilha do Retiro, Zona Oeste do Recife.

Nas imagens, a mulher com camisa amarela se aproxima do casal e dispara: “É para olhar mesmo, para ver quem é você”, aplaudindo-os de forma irônica. O vídeo mostra ainda o momento em que ela anuncia o fim do relacionamento e desfere tapas no homem.

“Para você saber que ele é um 'gaieiro', entendeu? Ele não vai ficar só com você não”, declara a mulher traída à amante do, agora, ex-companheiro.

O desfecho do vídeo chama atenção: após a confusão, as duas mulheres descem juntas as arquibancadas e deixam o estádio. Um torcedor narra que o homem já havia deixado o local antes.

