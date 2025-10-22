Menu
BRASIL

Mulher interrompe culto e diz que é amante do pastor; assista

Ela revelou ainda que tem um filho com o líder religioso

Redação

Por Redação

22/10/2025 - 7:23 h
Momento que a confusão aconteceu dentro da igreja
Momento que a confusão aconteceu dentro da igreja -

Uma mulher causou uma confusão em uma igreja no Vale do Sinal, em Manaus (AM) no último domingo (19). Ela subiu no altar e revelou ser amante do pastor da congregação, deixando todos os presentes estarrecidos.

O líder religioso não estava na igreja no momento, mas sua esposa estava presente. A mulher carregava uma criança no colo, que, segundo ela, seria um filho do pastor, abalando as estruturas do culto dominical.

A esposa do pastor não se manifestou, mas alguns membros da igreja começaram a comentar que a suposta amante estava “endemoniada”. A pastora que conduzia o culto tentou expulsar o suposto demônio do corpo da mulher, enquanto ela era retirada da igreja pelos presentes.

Até o momento, nem o pastor nem sua esposa comentaram o ocorrido publicamente.

Assista:

