BRASIL
Mulher interrompe culto e diz que é amante do pastor; assista
Ela revelou ainda que tem um filho com o líder religioso
Por Redação
Uma mulher causou uma confusão em uma igreja no Vale do Sinal, em Manaus (AM) no último domingo (19). Ela subiu no altar e revelou ser amante do pastor da congregação, deixando todos os presentes estarrecidos.
O líder religioso não estava na igreja no momento, mas sua esposa estava presente. A mulher carregava uma criança no colo, que, segundo ela, seria um filho do pastor, abalando as estruturas do culto dominical.
Leia Também:
A esposa do pastor não se manifestou, mas alguns membros da igreja começaram a comentar que a suposta amante estava “endemoniada”. A pastora que conduzia o culto tentou expulsar o suposto demônio do corpo da mulher, enquanto ela era retirada da igreja pelos presentes.
Até o momento, nem o pastor nem sua esposa comentaram o ocorrido publicamente.
Assista:
Amante revela durante culto caso e filho com pastor em Manaus pic.twitter.com/DDdDawmPTH— Bresqui🙏🇻🇦⛪️💪 (@BresquiMa) October 20, 2025
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes