MORTE SUSPEITA
Mulher morre após aplicar hidrogel na casa de amigo
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como morte suspeita
Por Redação
Uma mulher de 35 anos morreu após passar por um procedimento estético com hidrogel em São Vicente (SP). De acordo com familiares de Jamili Carvalho Oliveira ela teve complicações após a aplicação, feita na casa de um amigo.
Jamili foi internada no Hospital do Vicentino e morreu às 5h12 do sábado. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como morte suspeita e está sendo investigado.
A Secretaria da Saúde de São Vicente confirmou que o procedimento não foi realizado em um estabelecimento de saúde e que a suspeita clínica inicial é de sepse de foco cutâneo, possivelmente relacionada ao uso de hidrogel.
Leia Também:
Ela já havia iniciado tratamento com antibiótico em outra unidade e apresentava dor intensa, inchaço e vermelhidão no local da aplicação, segundo a pasta.
A mulher foi encaminhada ao Hospital do Vicentino, passou por procedimento cirúrgico para remover tecidos danificados, mas não resistiu. A causa definitiva será confirmada pelo IML
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes