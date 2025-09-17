Menu
MORTE SUSPEITA

Mulher morre após aplicar hidrogel na casa de amigo

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como morte suspeita

Redação

Por Redação

17/09/2025 - 12:41 h
Jamili Carvalho Oliveira teve complicações após procedimento
Jamili Carvalho Oliveira teve complicações após procedimento -

Uma mulher de 35 anos morreu após passar por um procedimento estético com hidrogel em São Vicente (SP). De acordo com familiares de Jamili Carvalho Oliveira ela teve complicações após a aplicação, feita na casa de um amigo.

Jamili foi internada no Hospital do Vicentino e morreu às 5h12 do sábado. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como morte suspeita e está sendo investigado.

A Secretaria da Saúde de São Vicente confirmou que o procedimento não foi realizado em um estabelecimento de saúde e que a suspeita clínica inicial é de sepse de foco cutâneo, possivelmente relacionada ao uso de hidrogel.

Ela já havia iniciado tratamento com antibiótico em outra unidade e apresentava dor intensa, inchaço e vermelhidão no local da aplicação, segundo a pasta.

A mulher foi encaminhada ao Hospital do Vicentino, passou por procedimento cirúrgico para remover tecidos danificados, mas não resistiu. A causa definitiva será confirmada pelo IML

x