SUSTO
Moradores de cidades mineiras sentem tremor de terra nesta quarta
Fenômeno natural aconteceu às 22h12 pelo horário de Brasília
Por Redação
Um tremor de terra foi sentido na madrugada desta quarta-feira, 17, em cidades da Grande Belo Horizonte. Na capital do estado, o tremor foi sentido no bairro Alípio de Melo, na Região da Pampulha. Em Betim, moradores dos bairros Icaivera também perceberam o fenômeno natural.
Na cidade de Contagem houve relatos nos bairros Alvorada, Estâncias Imperiais, Nova Contagem e também em bairros de Esmeraldas. As informações são do portal G1.
Por meio de nota, a Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) confirmou que houve um tremor de terra de magnitude 2.9, e o fenômeno aconteceu às 22h12 (horário de Brasília), tendo o epicentro localizado próximo ao município de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
O abalo foi detectado pelas estações da RSBR e analisado pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP). A RSBR é coordenada pelo Observatório Nacional, com apoio do Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM).
Leia Também:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes