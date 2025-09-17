Moradores de cidades mineiras sentem tremor de terra nesta quarta

Abalo foi detectado pelas estações da RSBR e analisado pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo ( - Foto: Reprodução | Redes Sociais | Defesa Civil de Minas Gerais

Um tremor de terra foi sentido na madrugada desta quarta-feira, 17, em cidades da Grande Belo Horizonte. Na capital do estado, o tremor foi sentido no bairro Alípio de Melo, na Região da Pampulha. Em Betim, moradores dos bairros Icaivera também perceberam o fenômeno natural.

Na cidade de Contagem houve relatos nos bairros Alvorada, Estâncias Imperiais, Nova Contagem e também em bairros de Esmeraldas. As informações são do portal G1.

Por meio de nota, a Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) confirmou que houve um tremor de terra de magnitude 2.9, e o fenômeno aconteceu às 22h12 (horário de Brasília), tendo o epicentro localizado próximo ao município de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O abalo foi detectado pelas estações da RSBR e analisado pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP). A RSBR é coordenada pelo Observatório Nacional, com apoio do Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM).