Mulher morre após janela de ônibus quebrar e ela cair em rodovia

Uma mulher de 26 anos, identificada como Renata Yassu Nakama, morreu nesta segunda-feira, 5, após cair de um ônibus municipal que percorria uma rodovia na cidade de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Ela estava internada desde a última sexta-feira, 2, quando aconteceu o acidente.

Relatos apontam que o vidro da janela em que a jovem estava apoiada se desprendeu, de modo que ela caiu na Rodovia Doutor Manuel Hipólito Rego, que conecta Ubatuba à Bertioga.

Notificação da Prefeitura de São Sebastião

O serviço de transporte coletivo de São Sebastião é feito pela empresa Santa Cecília Turismo Ltda (Sancetur), que recebeu uma notificação da Prefeitura. Em nota, a gestão municipal determinou que a companhia deverá apresentar esclarecimentos detalhados e documentação referente à ocorrência, incluindo registros operacionais, procedimentos adotados após o acidente e medidas preventivas existentes.

“A Prefeitura de São Sebastião manifesta profundo pesar pelo falecimento de Renata Yassu Nakama, ocorrido após acidente envolvendo um ônibus do transporte público municipal. Neste momento de dor, a Administração Municipal se solidariza com os familiares, amigos e todos que sofrem com essa irreparável perda, expressando suas mais sinceras condolências.”, diz a nota de pesar publicada pela Prefeitura.

A Sancetur informou que não vai se manifestar sobre o caso.