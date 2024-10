Mulher vira policial e ajuda a prender assassino do pai

- Foto: Reprodução / G1

Um homem de 60 anos foi preso nesta quarta-feira (25) em Boa Vista, acusado de assassinar um homem com um tiro à queima roupa. O suspeito estava foragido desde 2016. O momento da prisão foi registrado em vídeo, revelando a emoção da operação. A escrivã Gislayne Silva de Deus, de 36 anos, que perdeu o pai há mais de 20 anos, vítima do suspeito, alvo da operação.

Raimundo Gomes estava foragido desde 2016, quando um mandado de prisão foi expedido contra ele. O homem havia sido julgado e condenado em 2013 pelo Tribunal do Júri do Tribunal de Justiça de Roraima (TJRR), 14 anos após o crime, recebendo uma pena de 12 anos de prisão. O caso transitou em julgado no mesmo ano da condenação.

Nesta quinta-feira, 26, Raimundo passou por audiência de custódia, que manteve sua prisão, e foi encaminhado ao sistema prisional do estado.

Givaldo José Vicente de Deus foi assassinado em 16 de fevereiro de 1999, aos 35 anos, durante uma discussão sobre uma dívida de R$ 150 em um bar no bairro Asa Branca, Boa Vista. Sua filha Gislayne, que tinha apenas 9 anos na época, e suas quatro irmãs ficaram órfãs. O autor do crime, Raimundo Alves Gomes, fugiu após levar Givaldo ao hospital. Ele só foi condenado 14 anos depois, em 2013, durante um Tribunal do Júri.

Aos 18 anos, Gislayne começou a cursar Direito e, em 2014, se formou advogada. Embora não tivesse planejado uma carreira na polícia, prestou concurso e foi aprovada. Em 2022, ingressou na polícia penal de Roraima, atuando na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo e no Departamento do Sistema Prisional, mesmo durante sua gravidez. Enquanto trabalhava, sonhava em ver o assassino de seu pai preso.

Um ano depois, Gislayne foi aprovada no concurso da Polícia Civil e, em 19 de julho de 2024, assumiu o cargo de escrivã. Ao entrar na corporação, pediu especificamente para ser lotada na Delegacia Geral de Homicídios (DGH), acreditando que ali teria a chance de finalmente prender o autor do crime.

No departamento, Gislayne coletou informações sobre o paradeiro do homem e localizou o último mandado de prisão, expedido em 2019 pela Justiça de Roraima. A prisão foi realizada por policiais da Delegacia Geral de Homicídios na noite da última quarta-feira (25), em uma área de chácaras no bairro Nova Cidade, na zona Oeste de Boa Vista.