Neto é preso após arrancar o olho do próprio avô com o notebook

Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante após agredir e desfigurar o rosto do próprio avô, uma idosa de 77 anos. O suspeito usou uma faca e um notebook para comentar o crime. O caso aconteceu na quarta-feira, 24, na cidade de Santos, em São Paulo. A vítima foi identificada como Oswaldi Da Silva e está internada em estado gravíssimo. Ela teve o globo ocular arrancado.

O agressor foi identificado como Hariel Borges da Silva. Ele foi autuado por tentativa de homicídio e será submetido a avaliação psiquiátrica.

De acordo com as informações da polícia, o caso aconteceu na rua Frei Francisco Sampaio, no bairro Aparecida. Na ocasião, após os agentes serem acionados, se depararam com o jovem ensanguentado na área comum do prédio. Ele estava nervoso e partiu para cima dos pms e precisou ser contido.

Relatos de moradores dão conta de que ele havia dito ter “matado” o avô, momentos antes da chegada dos policiais.

Quando os policiais subiram ao terceiro andar do prédio, onde a vítima estava, encontraram a idosa com o rosto desconfigurado e havia vísceras no chão da sala.