Netos enterram avó com as próprias mãos: 'Tristeza, raiva e revolta'

Prefeito da cidade pediu desculpas à família - Foto: Reprodução | Vídeo

Uma situação triste afetou uma família da cidade Miranorte, no Tocantins, no domingo (5), quando familiares tentaram fazer o enterro de uma senhora de 87 anos. De acordo com eles, no cemitério municipal não tinha coveiro e, por essa razão, eles precisaram fazer o enterro da avó as próprias mãos e debaixo de chuva.

Leia mais:

>> Justiça diz que suspeita de envenenar bolo pesquisou arsênio na internet

>> Polícia descobre túnel em escola ligado a transportadora de valores

>> Morre 3ª pessoa da mesma família após suspeita de envenenamento

"Quando chegamos para o fazer o sepultamento a cova estava pronta, porém o coveiro não estava lá. Estava chovendo muito na hora e a cova estava cheia de água. Quem tirou a água fomos nós e fizemos todo o sepultamento", disse neta Tharwelcy Noleto ao portal G1.

O velório da idosa começou por volta das 8h30 e o enterro estava marcado para 17h no Cemitério São João Batista. Tharwelcy disse que a família esperou durante meia hora a chegada do funcionário, nem equipamentos que ajudassem a realizar o equipamento. Seguno Noleto a situação causou "tristeza, raiva e revolta".

O prefeito de Miranorte, Leandro Barbosa (PL), por meio de nota, pediu desculpas à família e à comunidade e afirmou que já tomou providências para que fatos como esse não voltem a acontecer.

Confira a nota da Prefeitura de Miranorte na íntegra:

A Prefeitura Municipal de Miranorte vem a público expressar seu mais profundo pedido de desculpas à família e à comunidade pelo ocorrido ontem (05), no cemitério no qual o coveiro responsável não estava presente no momento necessário.

Esclarecemos que o prefeito não tinha conhecimento prévio dessa situação, mas já tomou ciência do caso e tomará as devidas providências para que fatos como esse não voltem a acontecer.

Reafirmamos nosso compromisso em prestar um serviço público de qualidade e respeito a toda a população, especialmente em momentos delicados como este. O prefeito e toda a gestão municipal estão à disposição da família enlutada e da comunidade para quaisquer esclarecimentos e para oferecer o suporte necessário.

Reiteramos nossas desculpas e reforçamos o compromisso de melhorar nossos processos e atendimento à população.

A Prefeitura Municipal de Miranorte informa que todos os serviços relacionados ao Cemitério Municipal são de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura.

Para qualquer dúvida, solicitação ou reclamação, a população pode entrar em contato diretamente com o Secretário 63 9 8414-0721.