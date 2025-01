Nikolas Ferreira quer CPI para investigar pesquisas do IBGE

Nikolas Ferreira quer CPI para dados do IBGE - Foto: Karoline Barreto | CMBH

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL), quer colher assinaturas para abrir uma CPI visando investigar alguma distorção nas pesquisas divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE).

Vale lembrar que o instituto, atualmente, é comandado pelo doutor em Ciências Econômicas, Marcio Pochmann, que é filiado ao PT, partido do presidente Lula, o qual Nikolas é opositor.

“Chega de maquiar a realidade. Lula colocou um petista fiel, Marcio Pochmann, no comando do IBGE para fabricar uma ‘realidade paralela’. Dados recentes do IBGE mostram desemprego de 6,1%, retirando da conta 4,4 milhões de desempregados, além de publicar que o Brasil atinge o menor índice de pobreza da história, mas com critérios alterados”, diz o deputado.

“Vou protocolar uma CPI para investigar essas distorções e garantir que o IBGE publique dados em conformidade com a realidade e que não seja transformado em um puxadinho do PT”, continua Nikolas.

A taxa de desemprego divulgada esse ano pelo IBGE é a da série histórica iniciada em 2012, calculada pela Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios). O levantamento entende como desempregadas, as pessoas que tentam e não conseguem encontrar empego no momento analisado. Já os que não estão empregados e não buscam vagas, são considerados fora da força de trabalho e não constamno cálculo.

Além disso, existem as pessoas que gostariam de trabalhar, porém acreditam que não encontrariam a vaga e desistem. Essas pessoastambém não interferem no cálculo. Esta metodologia é adotada pelo IBGE desde o início da Pnad, em 2012, no primeiro mandato de Dilma Rousseff.