Nova Carteira de Identidade pode ser feita sem sair de casa; saiba como

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Divulgação

Com a implementação da Carteira de Identidade Nacional (CIN), o brasileiro agora tem um aliado na palma da mão: uma forma digital mais simples e fácil de conseguir.

Trata-se do portal Gov.br. O sistema permite que o cidadão inicie o processo de solicitação de forma totalmente digital, reduzindo drasticamente o tempo gasto em postos físicos.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Embora a coleta de biometria e a foto oficial ainda exijam a presença física em muitos estados, o grosso da burocracia, como o envio de dados e documentos, agora acontece no sofá de casa.

Vale lembrar que a substituição do RG antigo pelo novo documento deve ser feita por todos os brasileiros até 2032.

O que você precisa para começar?

Para solicitar a CIN pelo celular, não basta apenas baixar o aplicativo; é preciso garantir que sua conta atenda aos requisitos de segurança do Governo Federal:

Conta Gov.br Prata ou Ouro

CPF Regular

Documentação em mãos

Passo a passo: Como agendar a sua CIN

O agendamento deve ser feito nos Institutos de Identificação do seu estado. Através do portal ou aplicativo, você escolhe o melhor dia e horário, restando apenas a validação presencial para biometria.

No dia agendado, é obrigatório levar os documentos originais que foram cadastrados online. Como os dados já estarão no sistema, o atendimento presencial é focado apenas na conferência final.

Para facilitar o processo, o cidadão pode acessar diretamente o portal de agendamento de sua região. Na Bahia, por exemplo, o serviço é integrado ao SAC Digital.

Entrega em casa e validade digital

Após o comparecimento ao posto, o prazo de entrega do documento físico varia entre 15 e 30 dias. Uma facilidade adicional é que muitos estados já oferecem o serviço de entrega via Correios, enviando a carteira diretamente para sua residência.

Além do documento físico, a CIN possui uma versão digital completa que pode ser acessada pelo aplicativo Gov.br logo após a emissão.