Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Multa? Saiba o que acontece se não emitir a Carteira de Identidade

Documento será o único modelo aceito no Brasil quando o prazo de validade do antigo RG acabar

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

19/01/2026 - 15:56 h
Entenda o que acontece se não emitir a nova CIN
Entenda o que acontece se não emitir a nova CIN -

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), que já vem sendo emitida em todo o Brasil, vai substituir de forma definitiva o Registro Geral (RG) até o ano de 2032. Porém, o que poucos sabem é que, caso os brasileiros não emitam o novo documento, ele pode passar por sérios problemas em seu dia a dia.

Tal mudança faz parte de um processo de unificação e modernização civil, que passa a adotar o CPF (Cadastro de Pessoa Física) como único número nacional.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O que acontece para quem não tirar a CIN?

O novo CIN chega para substituir o RG que vai deixar de ser válido no ano de 2032, porém, ele não é cancelado imediatamente, mas pode deixar de ser aceito como documento de identificação.

Na práticas, o RG vencido pode ser recusado para:

  • embarcar em voos (nacionais e internacionais, para países do Mercosul);
  • prestar concurso ou vestibular;
  • abrir conta em banco ou atualizar cadastro;
  • assinar contratos;
  • acessar prédios públicos;
  • votar em algumas situações específicas de identificação;
  • realizar atos em cartório.

Porém, atualmente, caso a pessoa esqueça de realizar o novo documento ela não vai sofrer uma consequência legal. Mas sim prática, visto que, ela ficará impedida de realizar quaisquer atividades que exijam um documento de identificação.

Somado a isso, também não existe um prazo para retirar o novo RG depois do vencimento, mas o recomendável é que a renovação seja a mais prévia.

Único documento aceito pelo INSS

A partir do ano de 2028, a nova Carteira de Identidade Nacional vai ser o único documento de biometria adotado pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), para solicitar e manter as aposentadorias e pensões.

Leia Também:

Técnicos de enfermagem se passam por médicos para matar pacientes
Nikolas Ferreira vai a pé para Brasília em protesto por prisão de Bolsonaro
Pânico: avião cai logo após decolar e atinge estabelecimento comercial
Filha de José Sarney é internada em meio a tratamento contra câncer

Nova Carteira de Identidade Nacional passa a ter prazo de validade

O antigo modelo do RG era válido por tempo indeterminado, até o governo federal decidir substituir pelo documento moderno até 2032. A nova Carteira de Identidade Nacional, por sua vez, terá prazos fixos conforme a idade:

  • 0 a 12 anos incompletos: validade de 5 anos
  • 12 a 60 anos incompletos: validade de 10 anos
  • 60 anos ou mais: validade indeterminada

Como emitir a nova Carteira de Identidade?

  1. Agende o atendimento no site do órgão de identificação do seu estado;
  2. Reúna os documentos exigidos (certidão de nascimento ou casamento, CPF e comprovante de residência);
  3. Compareça ao posto emissor no dia e horário marcados;
  4. Faça a coleta biométrica, com foto, digitais e assinatura;
  5. Acompanhe a emissão pelo site do órgão responsável;
  6. Retire o documento físico quando for avisado ou receba pelos Correios;
  7. Acesse a versão digital da nova Carteira de Identidade Nacional no aplicativo gov.br, na aba “Meus Documentos”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil Carteira de identidade nacional cpf documento rg

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Entenda o que acontece se não emitir a nova CIN
Play

Bolsonaro na Papudinha: conheça luxuosa cela do ex-presidente

Entenda o que acontece se não emitir a nova CIN
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

Entenda o que acontece se não emitir a nova CIN
Play

Vídeo: turista é mordida por tubarão durante mergulho em Noronha

Entenda o que acontece se não emitir a nova CIN
Play

Vídeo: mulher briga com dois PMs e é detida

x