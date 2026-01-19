Pânico: avião cai logo após decolar e atinge estabelecimento comercial

Defesa Civil de Guarapari também esteve no local para avaliar os danos estruturais - Foto: Viviane Lopes / TV Gazeta

Uma aeronave de pequeno porte caiu na manhã desta segunda-feira, 19, em Guarapari, no Espírito Santo, ao atingir o galpão de uma oficina mecânica no bairro Jardim Boa Vista. O local fica em uma região próxima ao Aeroporto de Guarapari, abaixo do morro da Prefeitura e nas imediações da Rodovia do Sol, uma das vias mais movimentadas da cidade.

O avião era particular e estava ocupado apenas pelo piloto, que ficou preso às ferragens após o impacto. Apesar da gravidade da cena, ele sofreu apenas ferimentos leves. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h30 e, ao chegar ao endereço, encontrou o piloto já fora da aeronave. Ele apresentava um corte leve na mão, recebeu curativo no local e optou por não ser encaminhado a uma unidade de saúde.

Informações repassadas pelo Aeroporto de Guarapari indicam que a queda ocorreu logo após a decolagem. O piloto teria realizado um pouso forçado, o que acabou resultando na colisão contra a estrutura do galpão. Parte do telhado do imóvel foi destruída, com a cobertura cedendo em razão do impacto. Não houve registro de outras vítimas.

Moradores da região relataram o susto provocado pelo acidente, já que o bairro convive diariamente com o tráfego aéreo por estar próximo ao aeroporto. "Eu estava tomando café quando vi um barulho muito forte. A gente já tá acostumado a ouvir barulho de avião porque moramos aqui perto do aeroporto, mas nunca tinha visto uma situação dessa. E olha que já moro aqui há muitos anos", contou uma moradora.

Ainda conforme o aeroporto, a aeronave é considerada nova, possui cerca de 300 horas de voo e, de maneira preliminar, estava com a documentação regular. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado e iniciou os procedimentos para apurar as causas do acidente.

A Defesa Civil de Guarapari também esteve no local para avaliar os danos estruturais. Após a vistoria, foi constatado que o galpão não apresenta risco à segurança, não sendo necessária a interdição do imóvel. As atividades na área seguem normalmente.