BRASIL

Pânico: avião cai logo após decolar e atinge estabelecimento comercial

Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou atendimento no local

Luan Julião

Por Luan Julião

19/01/2026 - 13:54 h
Defesa Civil de Guarapari também esteve no local para avaliar os danos estruturais
Defesa Civil de Guarapari também esteve no local para avaliar os danos estruturais

Uma aeronave de pequeno porte caiu na manhã desta segunda-feira, 19, em Guarapari, no Espírito Santo, ao atingir o galpão de uma oficina mecânica no bairro Jardim Boa Vista. O local fica em uma região próxima ao Aeroporto de Guarapari, abaixo do morro da Prefeitura e nas imediações da Rodovia do Sol, uma das vias mais movimentadas da cidade.

O avião era particular e estava ocupado apenas pelo piloto, que ficou preso às ferragens após o impacto. Apesar da gravidade da cena, ele sofreu apenas ferimentos leves. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h30 e, ao chegar ao endereço, encontrou o piloto já fora da aeronave. Ele apresentava um corte leve na mão, recebeu curativo no local e optou por não ser encaminhado a uma unidade de saúde.

Informações repassadas pelo Aeroporto de Guarapari indicam que a queda ocorreu logo após a decolagem. O piloto teria realizado um pouso forçado, o que acabou resultando na colisão contra a estrutura do galpão. Parte do telhado do imóvel foi destruída, com a cobertura cedendo em razão do impacto. Não houve registro de outras vítimas.

Moradores da região relataram o susto provocado pelo acidente, já que o bairro convive diariamente com o tráfego aéreo por estar próximo ao aeroporto. "Eu estava tomando café quando vi um barulho muito forte. A gente já tá acostumado a ouvir barulho de avião porque moramos aqui perto do aeroporto, mas nunca tinha visto uma situação dessa. E olha que já moro aqui há muitos anos", contou uma moradora.

Ainda conforme o aeroporto, a aeronave é considerada nova, possui cerca de 300 horas de voo e, de maneira preliminar, estava com a documentação regular. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado e iniciou os procedimentos para apurar as causas do acidente.

A Defesa Civil de Guarapari também esteve no local para avaliar os danos estruturais. Após a vistoria, foi constatado que o galpão não apresenta risco à segurança, não sendo necessária a interdição do imóvel. As atividades na área seguem normalmente.

x