Nova unidade de diagnóstico por Imagem promete reduzir filas do SUS

Novo tomógrafo computadorizado multislice, com tecnologia de 80 canais e capacidade de 160 cortes, permite a realização de até 15 mil exames por ano - Foto: Jose Cruz/Agência Brasil

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, entregou neste sábado, 31, dois equipamentos de ponta para a nova Unidade de Diagnóstico por Imagem (UDI) do Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB): um tomógrafo computadorizado multislice e um mamógrafo com função de biópsia. A iniciativa visa reduzir o tempo de espera por exames no Sistema Único de Saúde (SUS) no Distrito Federal.

“São equipamentos importantes para reduzir o tempo de espera. Só esse tomógrafo tem a capacidade de a gente realizar, por ano, o atendimento de metade da população que está na fila esperando uma tomografia aqui no DF”, afirmou o ministro Padilha durante a inauguração.

Equipamentos reforçam atendimento oncológico e exames de imagem no SUS

O novo tomógrafo computadorizado multislice, com tecnologia de 80 canais e capacidade de 160 cortes, permite a realização de até 15 mil exames por ano. Isso significa maior precisão no diagnóstico por imagem e menos desconforto ao paciente durante o exame, já que o tempo de exposição e a necessidade de movimentação são reduzidos.

O mamógrafo digital, avaliado em R$ 2,14 milhões, possibilita a realização imediata da imagem e a coleta de material para biópsias, agilizando o diagnóstico precoce do câncer de mama, com mais conforto e segurança para as pacientes. Já o investimento no tomógrafo foi de R$ 5,45 milhões.

Os recursos foram destinados pelo Programa de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (REHUF), coordenado pelo Ministério da Educação (MEC), em parceria com o Ministério da Saúde.

Avanço para o ensino e a saúde pública no Brasil

Além de melhorar a assistência, os novos equipamentos vão fortalecer o ensino e a formação de profissionais de saúde.

“Isso aqui significa um esforço do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação e da Ebserh que é a maior rede pública de hospitais universitários do Sul Global e envolve mais de 40 hospitais universitários em todo o Brasil”, destacou Padilha.