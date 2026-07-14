Novo decreto acelera mudanças nas embalagens de lojas

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A regulamentação da logística reversa de embalagens plásticas deve ajudar na instauração de um Brasil mais sustentável. Inaugurando uma nova etapa para a economia circular do país, o Decreto Federal nº 12.688/2025 estabelece metas progressivas para a incorporação de conteúdo reciclado.

A ideia é que haja um crescimento da demanda por plástico reciclado pós-consumo nos próximos anos, com embalagens que preservam a natureza. Ligada a isso, a Braskem criou estratégias de soluções para apoiar marcas e transformadores nessa transição sustentável.

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“A regulamentação traz maior previsibilidade para a cadeia e cria um ambiente mais favorável para o avanço da economia circular no país. E mais do que disponibilizar produtos, a Braskem busca apoiar os clientes em toda a jornada de transformação, desde a escolha da resina até o desenvolvimento de embalagens mais circulares”, afirma Yuri Tomina, líder de Economia Circular da Braskem na América do Sul.

Dentre os principais serviços oferecidos pela Braskem estão o Wenew PCR, ecossistema de economia circular da companhia que é composto por resinas produzidas a partir de plástico reciclado pós-consumo (PCR).

A companhia também oferece suporte ao desenvolvimento de soluções por meio do Cazoolo, lab de design de embalagens circulares da Braskem. Além do Ready Packaging, plataforma online criada pelo Cazoolo que reúne as soluções de embalagem já desenvolvidas e prontas para uso.