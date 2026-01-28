Menu
BRASIL
BRASIL

Nubank entra na mira da Justiça em ação que envolve o Banco Master

Outros dois bancos também foram alvos da Ação Civil Pública

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

28/01/2026 - 12:33 h

Nubank
Nubank -

O Nubank, juntamente como o XP e o BTG Pactual, entraram na mira da Justiça através de uma Ação Civil Pública encaminhada ao Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) que investiga a forma de comercialização de Certificados de Depósito Bancário (CDBs) do Banco Master antes da liquidação extrajudicial da instituição, decretada pelo Banco Central em novembro de 2025.

O processo foi ajuizado pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor e do Trabalhador (Abradecont), que questiona a comunicação de risco adotada pelas plataformas de investimento, especialmente o uso do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) como principal argumento comercial na oferta dos títulos. As informações são do Estadão.

Segundo a entidade, essa prática pode ter levado investidores a interpretar os CDBs como aplicações de baixo risco, apesar da situação financeira do banco emissor.

Nubank

Segundo as informações, no caso do Nubank, a distribuição dos CDBs do Banco Master teria somado R$ 2,9 bilhões, por meio da Nu Invest, plataforma incorporada após a aquisição da Easynvest, em 2020.

Em nota, o banco informou que encerrou a oferta de novos CDBs do Master em 2024 e ressaltou que não atua com assessores de investimento, garantindo que as decisões de aplicação são feitas de forma autônoma pelos clientes no aplicativo.

Leia Também:

Wagner indicou Lewandowski ao Banco Master com contrato de R$ 250 mil
Escândalo do Banco Master e eleições pressionam agenda do Congresso
Master: críticas de Lula a Toffoli deixam bolsonaristas desconfiados

Com o envio da ação ao MP-RJ, o órgão passa a analisar as alegações apresentadas e as manifestações das instituições envolvidas. Caso identifique indícios de irregularidades, o Ministério Público poderá instaurar um inquérito civil para apurar eventual falha no dever de informação ao consumidor.

Especialistas apontam que a simples distribuição de CDBs emitidos por terceiros não configura, por si só, irregularidade. A investigação busca esclarecer se informações relevantes sobre riscos ou fragilidades financeiras do Banco Master eram conhecidas e se foram devidamente repassadas aos investidores.

x