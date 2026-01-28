Nubank entra na mira da Justiça em ação que envolve o Banco Master

Nubank - Foto: Divulgação

O Nubank, juntamente como o XP e o BTG Pactual, entraram na mira da Justiça através de uma Ação Civil Pública encaminhada ao Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) que investiga a forma de comercialização de Certificados de Depósito Bancário (CDBs) do Banco Master antes da liquidação extrajudicial da instituição, decretada pelo Banco Central em novembro de 2025.

O processo foi ajuizado pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor e do Trabalhador (Abradecont), que questiona a comunicação de risco adotada pelas plataformas de investimento, especialmente o uso do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) como principal argumento comercial na oferta dos títulos. As informações são do Estadão.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a entidade, essa prática pode ter levado investidores a interpretar os CDBs como aplicações de baixo risco, apesar da situação financeira do banco emissor.

Nubank

Segundo as informações, no caso do Nubank, a distribuição dos CDBs do Banco Master teria somado R$ 2,9 bilhões, por meio da Nu Invest, plataforma incorporada após a aquisição da Easynvest, em 2020.

Em nota, o banco informou que encerrou a oferta de novos CDBs do Master em 2024 e ressaltou que não atua com assessores de investimento, garantindo que as decisões de aplicação são feitas de forma autônoma pelos clientes no aplicativo.

Com o envio da ação ao MP-RJ, o órgão passa a analisar as alegações apresentadas e as manifestações das instituições envolvidas. Caso identifique indícios de irregularidades, o Ministério Público poderá instaurar um inquérito civil para apurar eventual falha no dever de informação ao consumidor.

Especialistas apontam que a simples distribuição de CDBs emitidos por terceiros não configura, por si só, irregularidade. A investigação busca esclarecer se informações relevantes sobre riscos ou fragilidades financeiras do Banco Master eram conhecidas e se foram devidamente repassadas aos investidores.