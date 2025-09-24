O que a polícia descobriu sobre os adolescentes da “suruba do ônibus”

Foto ilustrativa - Foto: Reprodução | TV Globo

A Polícia Civil de do Paraná (PCPR) revelou nesta quarta-feira, 24, detalhes da investigação a respeito de adolescentes mantendo relações sexuais dentro de um ônibus em Cascavel (PR).

O vídeo em que um grupo de adolescentes aparece mantendo fazendo o ato viralizou nas redes sociais e passou a ser alvo de investigação. Na fase inicial, a suspeita era de que os envolvidos estivessem sob efeito de álcool ou drogas. No entanto, em coletiva, o delegado Diego Ribeiro Martins, responsável pelo caso, descartou essa hipótese. Ele também informou que não houve coação para o ato.

Estupro?

Segundo o delegado, não se trata de estupro de vulnerável, já que todos os participantes têm mais de 14 anos. “A relação foi consensual. O que nos preocupa é a ampla divulgação dessas imagens, que foram compartilhadas em massa”, destacou.

A polícia já identificou o responsável por publicar o vídeo, que não teria participado diretamente da cena sexual.

Relembre

O caso ganhou repercussão após o vídeo — gravado em um ônibus abandonado há cerca de dois anos — começar a circular há aproximadamente 20 dias. Desde então, o local passou a ser frequentado por curiosos, que faziam registros fotográficos e gravavam conteúdos para a internet em frente ao veículo.

Diante da situação, a prefeitura de Cascavel decidiu retirar o ônibus do local. A Polícia Civil informou que segue investigando não apenas a autoria da gravação, mas também todos os responsáveis pelo compartilhamento do material.