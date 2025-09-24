Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INVESTIGAÇÃO

O que a polícia descobriu sobre os adolescentes da “suruba do ônibus”

Vídeo em que um grupo de adolescentes aparece mantendo fazendo o ato viralizou nas redes sociais

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

24/09/2025 - 20:40 h
Foto ilustrativa
Foto ilustrativa -

A Polícia Civil de do Paraná (PCPR) revelou nesta quarta-feira, 24, detalhes da investigação a respeito de adolescentes mantendo relações sexuais dentro de um ônibus em Cascavel (PR).

O vídeo em que um grupo de adolescentes aparece mantendo fazendo o ato viralizou nas redes sociais e passou a ser alvo de investigação. Na fase inicial, a suspeita era de que os envolvidos estivessem sob efeito de álcool ou drogas. No entanto, em coletiva, o delegado Diego Ribeiro Martins, responsável pelo caso, descartou essa hipótese. Ele também informou que não houve coação para o ato.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Estupro?

Segundo o delegado, não se trata de estupro de vulnerável, já que todos os participantes têm mais de 14 anos. “A relação foi consensual. O que nos preocupa é a ampla divulgação dessas imagens, que foram compartilhadas em massa”, destacou.

A polícia já identificou o responsável por publicar o vídeo, que não teria participado diretamente da cena sexual.

Leia Também:

Bolsonaro será beneficiado com anistia, admite relator
Hugo Motta perde força após veto a PEC da Blindagem no Senado
Haddad: Lula não se submeterá a “humilhação” com Trump

Relembre

O caso ganhou repercussão após o vídeo — gravado em um ônibus abandonado há cerca de dois anos — começar a circular há aproximadamente 20 dias. Desde então, o local passou a ser frequentado por curiosos, que faziam registros fotográficos e gravavam conteúdos para a internet em frente ao veículo.

Diante da situação, a prefeitura de Cascavel decidiu retirar o ônibus do local. A Polícia Civil informou que segue investigando não apenas a autoria da gravação, mas também todos os responsáveis pelo compartilhamento do material.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

adolescentes Cascavel investigação ônibus abandonado paraná Polícia Civil PREFEITURA vídeo íntimo vídeo ônibus

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Foto ilustrativa
Play

Morre suspeito de participar da execução de delegado no litoral de SP

Foto ilustrativa
Play

Tiroteio interrompe missa, causa pânico em igreja e deixa um morto

Foto ilustrativa
Play

Barroso cai no samba e canta sucessos em festa de despedida do STF

Foto ilustrativa
Play

Torcedor é assassinado após recusar tirar a camisa do time do coração

x