O som que salva: Por que todo mundo bate palmas na praia lotada?

A estação mais aguardada do ano, o verão, é conhecida pelas suas altas temperaturas e calor intenso, o que acaba sendo convidativo, por exemplo, para uma ida à praia.

Por ser uma atividade de custo mais baixo, ela acaba sendo a opção de muita gente. Por isso, é nesta época em que a gente costuma ver esses espaços lotados. De crianças a adultos, cada um encontra o seu motivo para passar um dia tranquilo a beira-mar.

Estratégia simples e eficaz

No entanto, quem frequenta praias movimentadas já deve ter percebido, pelo menos uma vez, a seguinte cena: um coro de palmas que começa tímido, mas cresce rapidamente e chama a atenção de pessoas que tentam entender o ocorrido.

O gesto tem um objetivo claro: ajudar a encontrar uma criança perdida. A prática, criada de forma popular, tornou-se uma estratégia eficaz e funciona de duas formas.

Sinalização

Quando uma criança é encontrada sozinha, as pessoas ao redor começam a bater palmas para sinalizar aos responsáveis a localização exata.

Para facilitar, um adulto costuma colocar a criança nos ombros, melhorando a visualização.

O movimento também pode partir dos próprios pais. Ao perceberem que perderam a criança de vista, eles iniciam o coro de palmas, numa tentativa de chamar a atenção do filho e, ao mesmo tempo, alertar quem está por perto de que buscam uma criança.

