Onda de frio deve atingir o Brasil e durar até a próxima semana

Frio deve atingir nove estados - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Uma forte massa de ar polar, a quinta onda de frio do ano, começa a avançar nesta sexta-feira, 8, e deve derrubar as temperaturas no Centro-Sul do Brasil até, pelo menos, quarta-feira, 13. O fenômeno também deve causar friagem no Norte, especialmente entre Acre e Rondônia.

Segundo a Climatempo, essa onda trará uma sequência de dias com temperaturas mínimas e máximas baixas, com destaque para nove estados que devem registrar até 5 °C ou mais abaixo da média:

Rio Grande do Sul

Paraná

Santa Catarina

São Paulo

Sul do Rio de Janeiro

Sul de Minas Gerais

Mato Grosso do Sul

Sul de Mato Grosso

Sul de Goiás

No Sul, o frio já será sentido nesta sexta, com máximas de 14 °C no RS e 17 °C em Curitiba. A partir de sábado, todas as capitais do Sul devem registrar mínimas abaixo dos 10 °C.

No Sudeste e Centro-Oeste, o frio aumenta no fim de semana, com São Paulo e Campo Grande amanhecendo no domingo abaixo dos 10 °C. No Rio, o dia será frio e com chance de chuva. No Norte, a friagem atinge parte do Acre e Rondônia entre domingo e segunda-feira.

Há risco de geada em áreas do Sul, Mato Grosso do Sul, interior paulista, Serra da Mantiqueira, Vale do Paraíba e sul de Minas, especialmente nas manhãs de sábado e domingo.

Enquanto o frio predomina no Centro-Sul, áreas de instabilidade mantêm a chuva intensa no norte e oeste do Pará, Amazonas e Roraima, influenciadas pela Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), um dos principais sistemas que causam chuva nas regiões Norte e Nordeste.