Onda de frio deve atingir o Brasil e durar até a próxima semana
O sistema começa a avançar nesta sexta-feira, 8
Por Redação
Uma forte massa de ar polar, a quinta onda de frio do ano, começa a avançar nesta sexta-feira, 8, e deve derrubar as temperaturas no Centro-Sul do Brasil até, pelo menos, quarta-feira, 13. O fenômeno também deve causar friagem no Norte, especialmente entre Acre e Rondônia.
Segundo a Climatempo, essa onda trará uma sequência de dias com temperaturas mínimas e máximas baixas, com destaque para nove estados que devem registrar até 5 °C ou mais abaixo da média:
- Rio Grande do Sul
- Paraná
- Santa Catarina
- São Paulo
- Sul do Rio de Janeiro
- Sul de Minas Gerais
- Mato Grosso do Sul
- Sul de Mato Grosso
- Sul de Goiás
No Sul, o frio já será sentido nesta sexta, com máximas de 14 °C no RS e 17 °C em Curitiba. A partir de sábado, todas as capitais do Sul devem registrar mínimas abaixo dos 10 °C.
No Sudeste e Centro-Oeste, o frio aumenta no fim de semana, com São Paulo e Campo Grande amanhecendo no domingo abaixo dos 10 °C. No Rio, o dia será frio e com chance de chuva. No Norte, a friagem atinge parte do Acre e Rondônia entre domingo e segunda-feira.
Há risco de geada em áreas do Sul, Mato Grosso do Sul, interior paulista, Serra da Mantiqueira, Vale do Paraíba e sul de Minas, especialmente nas manhãs de sábado e domingo.
Enquanto o frio predomina no Centro-Sul, áreas de instabilidade mantêm a chuva intensa no norte e oeste do Pará, Amazonas e Roraima, influenciadas pela Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), um dos principais sistemas que causam chuva nas regiões Norte e Nordeste.
