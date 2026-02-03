Menu
HOME > BRASIL
GRAVE ACIDENTE

Ônibus com romeiros capota e deixa 15 mortos em Alagoas

O veículo transportava aproximadamente 60 pererinos que retornavam da Romaria de Nossa Senhora das Candeias, nesta terça, 3.

Carla Melo

Por Carla Melo

03/02/2026 - 12:07 h | Atualizada em 03/02/2026 - 12:32

Uma força-tarefa envolvendo equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e apoio aéreo foi determinada
Um grave acidente envolvendo um ônibus com romeiros nesta terça-feira , 3, deixou ao menos 15 mortos, na rodovia AL-220, no povoado Caboclo, em São José da Tapera, Alagoas. A ocorrência foi classificada como Incidente com Múltiplas Vítimas (IMV) de alta complexidade.

O ônibus transportava aproximadamente 60 romeiros que retornavam da Romaria de Nossa Senhora das Candeias, uma tradicional celebração religiosa em Juazeiro do Norte, no Ceará, segundo a imprensa local.

De acordo com nota da Polícia Civil de Alagoas enviada ao Portal A TARDE, entre as vítimas estão cinco homens, sete mulheres e três crianças. As vítimas sobreviventes foram socorridas e encaminhadas para unidades hospitalares da região, onde seguem recebendo atendimento médico.

Romeiros são peregrinos, geralmente católicos, que viajam a santuários ou locais sagrados para pagar promessas, agradecer graças ou fortalecer a fé.

Uma força-tarefa envolvendo equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e apoio aéreo foi determinada pelo governo do Estado de Alagoas para fazer o atendimento e resgate das vítimas. Um inquérito policial foi instaurado para apurar as causas do acidente.

Nas redes sociais, o governador de Alagoas, Paulo Dantas, lamentou as mortes causadas pelo acidente e decretou luto no estado.“Diante dessa tragédia que entristece todo o nosso estado, decretei luto oficial de 3 dias em Alagoas. Me solidarizo com os familiares e amigos neste momento de dor tão grande”.

*Matéria em atualização

acidente alagoas brasil capotamento ônibus vítimas

x