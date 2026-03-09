Ônibus de ex-BBB se envolve em acidente em Pernambuco e causa morte

Siga o A TARDE no Google

Após acidente, Flay se pronunciou nas redes sociais - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ônibus da cantora e ex-BBB, Flay, se envolveu em um acidente na madrugada de domingo, 8, em Pernambuco. A batida resultou na morte imediata de um motociclista.

De acordo com o relato de Flay nas redes sociais, o veículo seguia viagem após um show quando ocorreu o acidente, nas proximidades do município de Condado.

A motocicleta, que trafegava no sentido contrário, teria invadido a contramão e atingido o ônibus frontalmente. As autoridades confirmaram que o motociclista estava sem capacete no momento da batida.

O motorista do ônibus permaneceu no local durante todo o atendimento, prestando esclarecimentos e colaborando com a perícia. Testemunhas que presenciaram a cena também foram ouvidas.

Equipe da cantora sofreu ferimentos leves

Apesar da gravidade do acidente, a equipe da cantora passa bem. Flay afirmou que os integrantes sofreram apenas ferimentos leves, mas ficaram bastante abalados com a situação.

“Nossa equipe sofreu alguns ferimentos leves, mas todos estão bem, embora muito abalados física e emocionalmente com o ocorrido”, disse.

A artista também pediu respeito e compreensão diante do momento delicado, especialmente em consideração à família da vítima.

O caso segue sob investigação da polícia local. A perícia técnica deve analisar os danos nos veículos para confirmar a dinâmica da invasão de pista relatada pela equipe.

A assessoria da artista reforça que todos os envolvidos seguem colaborando com as investigações para esclarecer as circunstâncias do acidente. “Seguimos em oração e solidariedade”, concluiu Flay na publicação.

Carreira após o reality show

Após participar do Big Brother Brasil 20, Flay passou a se dedicar à carreira musical como cantora e compositora. Além da música, ela também atua como influenciadora digital nas redes sociais.

A artista é mãe de Bernardo, de 8 anos, e frequentemente compartilha momentos da vida pessoal e profissional com os seguidores.