Ônibus escolar bate em árvore e passarela e deixa múltiplas vítimas

Siga o A TARDE no Google

Sete adolescentes foram levados ao hospital - Foto: CBMDF

Um ônibus escolar com 17 adolescentes a bordo bateu em uma árvore e, depois, em uma passarela, na Epia Sul, perto da Candangolândia, na manhã deste sábado, 7. O acidente foi registrado por volta das 8h30.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), o acidente deixou múltiplas vítimas. Não há registro de óbitos.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A Polícia Militar do Distrito Federal informou que, até as 9h20, sete adolescentes foram levados ao hospital com lesões moderadas e sem indícios de traumatismo craniano ou hemorragia.

“De acordo com as informações iniciais, houve quebra da barra de direção, fazendo com que o condutor perdesse o controle do veículo. O teste de alcoolemia realizado no motorista apresentou resultado negativo”, informou a PMDF em nota.

O acidente também provocou reflexos no trânsito da região. Segundo a polícia, a retenção ocorre principalmente em razão da curiosidade de condutores, mantendo duas faixas da Epia e duas da via marginal em funcionamento.