Operação que prendeu Deolane encontrou réplica do pênis de Kid Bengala

Apetrecho diz ser réplica perfeita - Foto: Reprodução

Além de prender Deolane Bezerra, as investigações da Operação Integration, que mira a lavagem de dinheiro com casas de apostas, listou diversos bens comprados com quantias financeiras suspeitas. Há casas milionárias, carros de luxo e até apetrechos sexuais.

Em abril de 2020, primeiro mês da pandemia, Flavio Cristiano Bezerra Fabrício, um dos investigados, gastou R$ 444,80 com um vibrador Kid Bengala, multivelocidade, de 27 cm x 6,3 cm, uma réplica realística inspirada nos dotes físicos do famoso ator pornô brasileiro, e uma outra prótese de 20,5 cm x 4,5 cm, descrita como "realística com glande e veias", informou o jornal Extra.

Alguns meses depois, mais mimos: plug anal, vibradores diversos, anestésico e um kit com 10 calcinhas fio-dental e um acessório chamado Big Bunda Gigante em Cyberskin, que dá a impressão de pele de verdade, de R$ 930.

Flavio é citado na operação como proprietário de bens imóveis e de dois veículos de alto padrão. Ele é investigado por depositar R$ 350 mil, em espécie, para a Esportes da Sorte, de Darwin Henrique Filho. Além disso, teve R$ 4 milhões bloqueados.