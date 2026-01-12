Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Padre de 103 anos morre após concluir Ave-Maria e comove fiéis

Sacerdote redentorista morreu minutos após concluir uma oração e teve sepultamento marcado pela Hora do Angelus

Luan Julião

Por Luan Julião

12/01/2026 - 17:27 h
Padre José Luciano Jacques Penido, aos 103 anos
Padre José Luciano Jacques Penido, aos 103 anos -

A morte do padre José Luciano Jacques Penido, aos 103 anos, provocou forte comoção em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. O religioso faleceu na última sexta-feira, 9, poucos instantes depois de concluir a oração de uma Ave-Maria, por volta das 18h, um detalhe que emocionou fiéis e integrantes da Congregação do Santíssimo Redentor.

A identidade do sacerdote e as circunstâncias da morte foram confirmadas durante as homenagens realizadas na manhã de domingo, 11, na Capela Mortuária do Cemitério da Paróquia da Glória, onde amigos, religiosos e admiradores se despediram daquele que dedicou mais de sete décadas à vida pastoral.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Nascido em 18 de outubro de 1922, na cidade de Belo Vale, padre Penido veio de uma família numerosa, com 13 irmãos. Desde cedo, demonstrou inclinação para a vida religiosa, convivendo de perto com missionários redentoristas que atuavam em sua cidade natal. Aos 11 anos, ingressou no seminário e, em 1947, foi ordenado sacerdote em Belo Horizonte.

Ao longo da trajetória religiosa, exerceu múltiplas funções, passando por diferentes cidades de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Atuou como pároco, missionário, formador, professor e gestor pastoral, tornando-se uma referência dentro da Congregação Redentorista. Em um dos períodos mais marcantes da carreira, esteve à frente da antiga Província do Rio de Janeiro, em um momento de mudanças institucionais.

Leia Também:

Professora surpreende ao tomar posse em concurso vestida de noiva
Saiba quando Lula deve enviar indicação de Messias ao STF
Professor é preso por abusar alunos sexualmente por notas mais altas

A atuação do sacerdote também ultrapassou fronteiras. Em Roma, aprofundou os estudos em teologia e jornalismo, além de colaborar com a Rádio Vaticana, ampliando sua contribuição à comunicação religiosa em âmbito internacional.

Para além da fé, padre Penido deixou um legado importante na preservação da memória histórica do país. Foi fundador do Museu do Escravo, em Belo Vale, considerado único no Brasil por reunir um acervo voltado à história da escravidão, da resistência negra e da luta dos povos africanos escravizados.

Em 2022, ao completar 100 anos, recebeu uma bênção apostólica do Papa Francisco e uma carta do Superior Geral dos Redentoristas, em reconhecimento à vida dedicada integralmente à fé e ao serviço pastoral.

O sepultamento ocorreu exatamente ao meio-dia, durante a Hora do Angelus, marcado pelo toque dos sinos da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Glória e por cânticos tradicionais, encerrando com simbolismo a longa caminhada espiritual do sacerdote.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

comunicação religiosa Congregação do Santíssimo Redentor história da escravidão Juiz de Fora legado religioso padre José Luciano Jacques Penido

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Padre José Luciano Jacques Penido, aos 103 anos
Play

Vídeo: turista é mordida por tubarão durante mergulho em Noronha

Padre José Luciano Jacques Penido, aos 103 anos
Play

Vídeo: mulher briga com dois PMs e é detida

Padre José Luciano Jacques Penido, aos 103 anos
Play

Vídeo: jovem é preso após furtar picanha em dois supermercados

Padre José Luciano Jacques Penido, aos 103 anos
Play

8 de janeiro: Jerônimo Rodrigues surge ao lado de Lula no Planalto

x