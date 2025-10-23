Menu
HOME > BRASIL
BRASIL

Padre é denunciado por abuso sexual durante oração na igreja

Ação do MP solicita pagamento de uma indenização mínima de R$ 20 mil à vítima

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

23/10/2025 - 15:28 h
O padre Binu Joseph Chollackal
O padre Binu Joseph Chollackal

O Ministério Público do Paraná (MPPR) denunciou o padre Binu Joseph Chollackal, de 47 anos, por abuso sexual contra uma jovem de 20 anos dentro de uma igreja na Ilha dos Valadares, em Paranaguá.

O crime teria ocorrido em 11 de fevereiro de 2022, mas a denúncia só foi aceita pela Justiça nesta segunda-feira, 20.

Segundo o MP, o religioso, de origem indiana e naturalizado brasileiro, se aproveitou da confiança e do respeito da comunidade católica para cometer o crime. Durante uma celebração religiosa, Chollackal teria orientado os fiéis a fecharem os olhos em um momento de oração e, em seguida, teria tocado a vítima de forma indevida, tentando impedir que os pais da jovem percebessem o abuso.

Denúncia e pedido de indenização

A ação penal movida pelo Ministério Público solicita, além da responsabilização criminal do padre, o pagamento de uma indenização mínima de R$ 20 mil à vítima por danos morais e psicológicos. A jovem recebe atualmente apoio psicossocial e acompanhamento especializado.

O padre responde ao processo em liberdade, mas já foi afastado de suas funções e excluído da Igreja Católica. Por ser cidadão brasileiro naturalizado, todo o processo tramita na Justiça brasileira.

Igreja anuncia afastamento e investigação interna

Após a repercussão do caso, a Cúria Diocesana de Paranaguá divulgou uma nota oficial na noite de terça-feira, 21, lamentando o ocorrido e informando que o padre Binu Joseph Chollackal foi suspenso cautelarmente de suas atividades ministeriais.

O bispo Dom Paulo afirmou que a diocese instaurou um procedimento interno de apuração dos fatos, seguindo as normas do Motu Proprio Vos estis lux mundi, que determina tolerância zero para abusos sexuais cometidos por clérigos e reforça o dever de proteger as vítimas.

“Foram iniciadas providências rigorosas para investigar as denúncias e assegurar a proteção das pessoas envolvidas”, diz o comunicado da Cúria.

