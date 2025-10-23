BRASIL
Padre é denunciado por abuso sexual durante oração na igreja
Ação do MP solicita pagamento de uma indenização mínima de R$ 20 mil à vítima
Por Isabela Cardoso
O Ministério Público do Paraná (MPPR) denunciou o padre Binu Joseph Chollackal, de 47 anos, por abuso sexual contra uma jovem de 20 anos dentro de uma igreja na Ilha dos Valadares, em Paranaguá.
O crime teria ocorrido em 11 de fevereiro de 2022, mas a denúncia só foi aceita pela Justiça nesta segunda-feira, 20.
Segundo o MP, o religioso, de origem indiana e naturalizado brasileiro, se aproveitou da confiança e do respeito da comunidade católica para cometer o crime. Durante uma celebração religiosa, Chollackal teria orientado os fiéis a fecharem os olhos em um momento de oração e, em seguida, teria tocado a vítima de forma indevida, tentando impedir que os pais da jovem percebessem o abuso.
Denúncia e pedido de indenização
A ação penal movida pelo Ministério Público solicita, além da responsabilização criminal do padre, o pagamento de uma indenização mínima de R$ 20 mil à vítima por danos morais e psicológicos. A jovem recebe atualmente apoio psicossocial e acompanhamento especializado.
Leia Também:
O padre responde ao processo em liberdade, mas já foi afastado de suas funções e excluído da Igreja Católica. Por ser cidadão brasileiro naturalizado, todo o processo tramita na Justiça brasileira.
Igreja anuncia afastamento e investigação interna
Após a repercussão do caso, a Cúria Diocesana de Paranaguá divulgou uma nota oficial na noite de terça-feira, 21, lamentando o ocorrido e informando que o padre Binu Joseph Chollackal foi suspenso cautelarmente de suas atividades ministeriais.
O bispo Dom Paulo afirmou que a diocese instaurou um procedimento interno de apuração dos fatos, seguindo as normas do Motu Proprio Vos estis lux mundi, que determina tolerância zero para abusos sexuais cometidos por clérigos e reforça o dever de proteger as vítimas.
“Foram iniciadas providências rigorosas para investigar as denúncias e assegurar a proteção das pessoas envolvidas”, diz o comunicado da Cúria.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes