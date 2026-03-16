Padre Fábio de Melo já esteve no centro de várias polêmicas; veja

Padre Fábio de Melo - Foto: Divulgação

Conhecido por suas reflexões sobre fé e comportamento, o sacerdote e cantor Padre Fábio de Melo também já esteve envolvido em episódios que geraram repercussão pública ao longo dos últimos anos. Entre debates nas redes sociais, críticas de internautas e declarações que viralizaram, o religioso frequentemente se viu no centro de discussões.

A polêmica mais recente surgiu após uma reportagem da revista Piauí mencionar valores que poderiam chegar a cerca de R$ 300 mil pela presença do padre em cerimônias privadas, especialmente casamentos de pessoas influentes.

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O religioso se manifestou e afirmou que não cobra para realizar sacramentos, como casamento, batismo ou missa. Segundo o padre, essas celebrações fazem parte de sua missão religiosa e não são remuneradas.

Participação em casamentos de celebridades

A reportagem citou alguns eventos sociais em que o sacerdote esteve presente. Um deles foi o casamento da apresentadora Sabrina Sato com o ator Nicolas Prattes, realizado no interior de São Paulo.

Outro episódio ocorreu em Salvador, durante o casamento da confeiteira Priscilla Diniz com o empresário Joca Abreu Neto. Na festa, o padre chegou a cantar a música “Mal Acostumado” ao lado de Tatau, vocalista da banda Ara Ketu.

Ele explicou, porém, que naquele momento estava apenas como convidado e não conduziu cerimônia religiosa.

Também foi lembrado um evento em Salvador, quando o religioso participou do casamento da confeiteira Priscilla Diniz com o empresário Joca Abreu Neto. Na ocasião, ele subiu ao palco e cantou a música “Mal Acostumado” ao lado de Tatau, vocalista da banda Ara Ketu.

O padre explicou que, nesse caso, não atuou como sacerdote, mas apenas como convidado da família.

Carreira musical também gera debates

Além da atuação religiosa, Padre Fábio de Melo mantém carreira consolidada como cantor e palestrante. Segundo a reportagem, o religioso recebe cachês por apresentações musicais, o que faz parte de sua trajetória artística.

Um dos exemplos citados foi um show realizado durante a festa de Corpus Christi na cidade de Capanema. Apresentações semelhantes também ocorreram em municípios do interior da Bahia, como Quijingue e Nordestina, durante celebrações juninas.

Confusão em cafeteria viralizou nas redes

Outro episódio recente ocorreu em 2025, quando o padre relatou nas redes sociais uma situação envolvendo o preço de um produto em uma unidade da Havanna em Joinville, em Santa Catarina.

Ele questionou a diferença de valores de um doce de leite exibido na prateleira e no caixa. O caso acabou gerando repercussão online e levou à demissão de um funcionário da loja, que também se manifestou publicamente sobre o ocorrido.

A situação gerou uma denuncia oficial ao Vaticano.

“Adoção” de bebê reborn gerou repercussão

Em abril de 2025, mais uma situação chamou atenção nas redes sociais. Durante visita a uma maternidade de bonecas nos Estados Unidos, o religioso “adotou” um bebê reborn que representava uma criança com síndrome de Down.

O gesto foi apresentado por ele como uma homenagem à mãe, Ana Maria de Melo, que morreu em 2021. Apesar da intenção, o episódio gerou debate nas redes sociais.

Silêncio em debate sobre CPI também foi criticado

Em janeiro de 2024, internautas cobraram posicionamento público do padre sobre uma possível investigação parlamentar envolvendo Padre Júlio Lancellotti, conhecido pelo trabalho com pessoas em situação de rua.

A ausência de manifestação nas redes sociais gerou críticas de parte do público. Após a situação, o religioso se pronunciou no X (antigo Twitter).

“Ao longo dos anos, em campanhas específicas, ajudei e divulguei o seu trabalho social. Recentemente falei com ele, prestei minha solidariedade. Neste momento, peço que Deus o fortaleça, que o conduza, e que tudo se esclareça o mais rápido possível”, afirmou Fábio de Melo.



Vídeo considerado gordofóbico

Outro episódio ocorreu em 2023, quando o religioso compartilhou um vídeo de um homem obeso caindo, acompanhado de risadas. A publicação foi acusada de gordofobia e recebeu críticas de internautas.

Após a repercussão, o padre pediu desculpas e afirmou que não teve intenção de ofender, destacando que a obesidade é uma doença.

Comentários sobre aparência e saúde

Em 2022, Padre Fábio de Melo também precisou esclarecer comentários sobre mudanças em sua aparência após participação no programa Altas Horas, da TV Globo. Ele negou ter realizado harmonização facial e explicou que o inchaço no rosto ocorreu por causa de uma crise de sinusite e do uso de medicamentos.

O sacerdote também revelou conviver com a Síndrome de Ménière, condição que pode causar episódios de vertigem e retenção de líquidos.

Declaração sobre religiões afro-brasileiras

Uma das polêmicas mais antigas ocorreu em 2018, durante evento da Canção Nova. Na ocasião, o padre fez um comentário sobre alimentos deixados em rituais de religiões de matriz africana. A fala gerou críticas de representantes religiosos.

Após a repercussão, ele pediu desculpas e afirmou que sempre respeitou todas as tradições religiosas, reforçando que não teve intenção de ofender.