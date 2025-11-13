Padre leiloa a própria cueca por R$ 3 mil durante evento católico

A cena inusitada viralizou nas redes sociais e dividiu opiniões - Foto: Reprodução | Redes sociais

Um padre leiloou a própria cueca durante uma festa religiosa em Alvorada, no interior do Tocantins. A cena inusitada viralizou nas redes sociais e dividiu opiniões.

O responsável pelo episódio foi o padre Thiago Zanardi, pároco da Paróquia São Francisco de Assis, que se pronunciou após o vídeo, atribuindo a divulgação das imagens a uma, de acordo com ele, “funcionária do capeta, com espírito de ronca e fuça” .

A gravação foi feita durante o 53º Festejo de São Francisco de Assis, realizado em 28 de setembro de 2025, e voltou a circular um mês depois. O evento, que tradicionalmente reúne fiéis para celebrações, leilões de prendas e missas temáticas como a do vaqueiro e a do agricultor, acabou ganhando destaque nas redes por conta da brincadeira do sacerdote.

Durante a missa transmitida pelo YouTube no último domingo, 9, o padre contou que ficou surpreso ao saber que o vídeo havia sido enviado à imprensa. Ele explicou que tudo começou de forma espontânea e em tom de descontração.

“O padre já tinha perdido o chapéu, o cinto, a botina... Aí alguém brinca: ‘Agora é a cueca do padre’. Quando vi, estavam leiloando e o lance já estava em R$ 1.500. Eu falei: por R$ 1.500 eu não vendo, não. Subi numa cadeira, mostrei só o cós da cueca. Não tirei”, relatou Zanardi.