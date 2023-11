Paralisações de funcionários da Petrobras têm forte adesão | A TARDE

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) juntamente com os sindicatos realizaram, nesta sexta-feira, 27, paralisações em nove unidades da Petrobras no Brasil, entre refinarias e termelétricas, fazendo atrasos na entrada do turno e forte adesão da categoria. O movimento acontece em resposta à segunda contraproposta da Petrobras para o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), que foi rejeitada pelos petroleiros.

O coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar, destacou que a adesão dos trabalhadores demonstra a capacidade de luta para reconquistar direitos no ACT. “Semana que vem haverá outras paralisações e, com certeza, voltaremos para a mesa de negociação com uma correlação de forças a nosso favor”, afirmou.



As manifestações ocorreram no Terminal de Cabiúnas, em Macaé/RJ; na Refinaria Abreu e Lima (Rnest), em Ipojuca/PE; Refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste (Lubnor), em Fortaleza/CE; Refinaria Gabriel Passos (Regap), em Betim/MG; Refinaria Duque de Caxias (Reduc), em Caxias/RJ; Termobahia, São Francisco do Conde/BA; Refinaria Planalto de Paulínia (Replan), Paulínia/SP; Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), Canoas/RS; e Refinaria de Capuava (Recap), Mauá/SP.



O movimento vai continuar na próxima semana, com paradas nas subsidiárias na segunda-feira,30, nas unidades administrativas na terça-feira, 31, e nas bases de Exploração e Produção na quarta-feira, dia 1º de novembro.



Reivindicações



A Petrobras e suas subsidiárias fazem uma proposta de 1% de ganho real, além da reposição da inflação, que já foi antecipada, totalizando 5,66% de reajuste. Contudo, o mínimo que os trabalhadores esperam é a recomposição salarial e a recuperação do poder de compra. Além do ganho real de 3%, os petroleiros reivindicam 3,8% de reposição das perdas passadas e equiparação entre as tabelas salariais da Petrobrás e das subsidiárias.



São também consideradas questões prioritárias como o resgate da AMS (o plano de saúde) e da Petros (previdência complementar), a preservação da vida dos trabalhadores impactados pelas transferências compulsórias, a construção de uma política justa e transparente de recomposição dos efetivos com concurso público, entre outros.