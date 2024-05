Saiba locais em Salvador que estão arrecadando doações para o RS | A TARDE

Todo o Brasil e até mesmo outros países têm se juntado para ajudar o Rio Grande do Sul, que enfrenta um cenário de destruição com as fortes chuvas que atingem o estado nos últimos dias.

Na Bahia, o Governador do Estado, Jerônimo Rodrigues já enviou profissionais para auxiliar nas buscas e assistência aos moradores, como o Corpo de Bombeiros. Em Salvador, não é diferente. O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), se comprometeu para arrecadar donativos ou ajudar de outra forma.

Além disso, numa verdadeira corrente do união, estabelecimentos da capital baiana tem se se mobilizado e disponibilizando pontos de coletas para arrecadar itens como roupas, calçados, alimentos e itens de limpeza.

Correios da Bahia passam a receber doações para vítimas no RS

A partir desta terça-feira, 7, as agências dos Correios da Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Pernambuco e do Distrito Federal também começam a receber doações para as vítimas das chuvas que estão atingindo o Rio Grande do Sul. Agora, são mais de 2 mil unidades de atendimento, incluindo as de São Paulo, Paraná, e algumas do Rio Grande do Sul, que já estão recebendo donativos. Nesta segunda-feira, 06, primeiro dia da ação, mais de 200 toneladas de itens foram arrecadados.



Prefeitura de Salvador faz ação para ajudar famílias do RS

A ação 'Salvador Solidária', promovida pela prefeitura de Salvador, teve início nesta quarta-feira, 8, com o objetivo de ajudar famílias vítimas das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul nos últimos dias, deixando mortos e milhares de pessoas desabrigadas. A ação vai arrecadar água e materiais de limpeza, a exemplo de água sanitária, detergente e sabão.

Arena Fonte Nova receberá doações para o RS

Bahia, Arena Fonte Nova e a Chamada Solidária se uniram visando angariar doações em prol das vítimas das fortes chuvas que assolam o estado do Rio Grande do Sul. A iniciativa será aberta na manhã desta quarta-feira, 8.

Confira outros locais que estão recebendo doações:



Ong Seja Semente

Arrecadações nas unidades Caminho das Árvores, Stella Mares e Armação.

Rede Baloon - Rua Ceará, 1245 - Pituba

MDV Representações - Rua Alceu Amoroso Lima, 172, sala 1113 Caminhos das Árvores

Beiju Mix Café - Salvador Norte Shopping, praça de alimentação

Loja do Bahia - Shopping Paralela

Salão Espaço Hair - Shopping Atlântico Sul , loja k, Stella Mares.

Faculdade Baiana de Direito - Rua Dr. José Peroba, 123, térreo



PIX do governo do RS



Outra forma de ajudar é pelo PIX oficial disponibilizado pelo governo do Rio Grande do Sul para doações, Cave PIX é o CNPJ: 92.958.800/0001-38.

